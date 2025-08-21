Lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Aberdeen. Trei jucători nu vor mai putea juca, după ce le-a fost respinsă viza

Chiar înaintea plecării în Scoția, pentru meciul de astăzi cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, trei jucători din lotul campioanei României au avut probleme cu viza, fiind extracomunitari. Meciul este în direct pe VOYO.

Deși au urcat în avion, la sosire au fost reținuți în aeroport, întrucât situația lor nu fusese încă rezolvată.

Așadar, Risto Radunovic, Baba Alhassan și Siyabonga Ngezana au făcut deplasarea la Aberdeen, dar, cum viza le-a fost respinsă, cei trei jucători nu vor putea evolua în această seară pentru FCSB, în meciul din Scoția, din play-off-ul Europa League, transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:45.

FCSB a făcut demersurile necesare pentru ca jucătorii să obțină viza, dar fără succes, aspect confirmat chiar de patronul Gigi Becali, notează Sport.ro.

Astfel, campioana României va fi nevoită să apeleze la ”planul B”. Cel mai probabil, în locul lui Risto Radunovic, pe postul de fundaș stânga va fi titularizat Alexandru Pantea, care a jucat în ambele meciuri cu Drita din postura de integralist.

Pierderea lui Ngezana reprezintă o lovitură pentru FCSB. Fundașul central, titular incontestabil în echipa lui Gigi Becali, va fi înlocuit, cel mai probabil, de Daniel Graovac.

Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu Aberdeen: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Chiricheș - Miculescu, Tănase, Cisotti - Bîrligea

