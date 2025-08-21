Lovitură pentru FCSB înaintea meciului cu Aberdeen. Trei jucători nu vor mai putea juca, după ce le-a fost respinsă viza

Stiri Sport
21-08-2025 | 18:53
fcsb

Chiar înaintea plecării în Scoția, pentru meciul de astăzi cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, trei jucători din lotul campioanei României au avut probleme cu viza, fiind extracomunitari. Meciul este în direct pe VOYO.

autor
Stirileprotv

Deși au urcat în avion, la sosire au fost reținuți în aeroport, întrucât situația lor nu fusese încă rezolvată.

Așadar, Risto Radunovic, Baba Alhassan și Siyabonga Ngezana au făcut deplasarea la Aberdeen, dar, cum viza le-a fost respinsă, cei trei jucători nu vor putea evolua în această seară pentru FCSB, în meciul din Scoția, din play-off-ul Europa League, transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:45.

FCSB a făcut demersurile necesare pentru ca jucătorii să obțină viza, dar fără succes, aspect confirmat chiar de patronul Gigi Becali, notează Sport.ro.

Astfel, campioana României va fi nevoită să apeleze la ”planul B”. Cel mai probabil, în locul lui Risto Radunovic, pe postul de fundaș stânga va fi titularizat Alexandru Pantea, care a jucat în ambele meciuri cu Drita din postura de integralist.

Citește și
fcsb Shkendija
Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”

Pierderea lui Ngezana reprezintă o lovitură pentru FCSB. Fundașul central, titular incontestabil în echipa lui Gigi Becali, va fi înlocuit, cel mai probabil, de Daniel Graovac.

Cum ar putea arăta FCSB în meciul cu Aberdeen: Târnovanu - Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea - Lixandru, Chiricheș - Miculescu, Tănase, Cisotti - Bîrligea

Europa League: Aberdeen - FCSB va fi exclusiv pe VOYO, joi seară, de la ora 21:45

Sursa: StirilePROTV

Etichete: voyo, viză, meci, fcsb, europa league,

Dată publicare: 21-08-2025 18:53

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Cine transmite Aberdeen – FCSB. Cum poți vedea live online în România meciul din play-off-ul Europa League
Stiri Sport
Cine transmite Aberdeen – FCSB. Cum poți vedea live online în România meciul din play-off-ul Europa League

Partida Aberdeen - FCSB din play-off-ul Europa League va fi transmisă exclusiv pe VOYO, platforma de streaming online. Meciul este programat joi seara, 21 august 2024, de la ora 21:45 (ora României), pe stadionul "Pittodrie" din Aberdeen.  

Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”
Stiri Sport
Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”

FCSB se duela, astăzi, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:45.

Recomandări
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat.
Stiri Politice
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat. "Diavolul are un chip"

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Stiri Politice
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12