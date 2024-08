Tatăl lui Lamine Yamal, star-ul Barcelonei, a ieşit din spital după ce a fost înjunghiat cu un cuţit

Localitatea se află la circa 30 km de Barcelona, conform unui post de televiziune, citat de AFP.

Imaginile prezentate de postul de televiziune îl înfăţişau pe Mounir Nasraoui înconjurat de prieteni în cartierul său din Mataro, unde Yamal a crescut şi unde locuieşte familia lui.

Tatăl lui Lamine Yamal, în vârstă de 17 ani, atacantul clubului FC Barcelona şi campion european în luna iulie cu Spania, a postat mesaje pe reţelele de socializare pentru a mulţumi apropiaţilor săi şi poliţiştilor care au intervenit după agresiune. El i-a mulţumit, totodată, agentului care i-a pansat plaga sângerândă di zona pieptului.

❗️???????????? - Mounir Nasraoui, father of Barcelona player Lamine Yamal, was stabbed in a parking lot in Mataró. He was taken to Can Ruti hospital in serious condition.

The investigation indicates that the attack occurred after an argument with other North Africans, recorded on… pic.twitter.com/LhNKcqSZEB