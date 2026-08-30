Turistul a povestit că a primit reclamații pentru zgomot doar pentru că vorbea și râdea în cameră, iar situația l-a determinat să părăsească hotelul chiar a doua zi, potrivit Express.

La mai puțin de o oră după sosire, turistul și soția sa ajunseseră să vorbească în șoaptă, asemenea unor fugari ascunși într-o casă conspirativă, de teamă că un hohot de râs neașteptat ar putea aduce din nou securitatea hotelului la ușă, după cum a povestit acesta.

Bărbatul a relatat că nu dădeau o petrecere, nu ascultau muzică și nu strigau pe coridor. Cei doi doar vorbeau, în jurul orei 23:00, în propria cameră de hotel. În opinia turistului, o asemenea situație este absurdă pentru un hotel de cinci stele, care practică prețuri pe măsură.

Acesta a explicat că de la un hotel de cinci stele din Miami Beach se aștepta la servicii impecabile, împrejurimi frumoase, o piscină spectaculoasă și, mai ales, libertatea de a putea vorbi în camera pentru care plătise. În schimb, susține că și-a petrecut prima noapte în Miami vorbind în șoaptă cu soția sa.

Cei doi au ajuns în Miami târziu în noapte, obosiți după călătorie și nerăbdători să-și lase bagajele. Până când au terminat formalitățile de cazare, au urcat și au intrat în cameră, se apropia ora 23:00.

Turistul a povestit că prima sa impresie a fost că încăperea era surprinzător de simplă pentru un hotel de cinci stele. Totul părea să fie în diferite nuanțe de alb murdar: pereții, mobilierul și lenjeria de pat. În opinia sa, camera avea un aspect minimalist dus la extrem, care îl făcea să se întrebe dacă fusese concepută intenționat astfel sau dacă pur și simplu decorarea nu fusese terminată.

Cei doi și-au deschis apoi valizele, au început să-și pună hainele în dulap și au discutat despre planurile pentru zilele următoare: unde să mănânce, ce să facă a doua zi și când să ajungă la piscina hotelului.

Potrivit bărbatului, nu se întâmpla nimic ieșit din comun. Nu dădeau o petrecere, nu ascultau muzică și nu strigau. Erau pur și simplu un soț și o soție care vorbeau la un volum normal în timp ce își despachetau hainele.

La un moment dat, cineva a bătut la ușă.

Un vecin s-a plâns că îi auzea vorbind prin perete

Turistul a deschis ușa și a găsit în fața sa un bărbat despre care spune că părea vizibil agitat. Acesta i-a explicat că era cazat în camera alăturată și că îi putea auzi vorbind prin perete, cerându-le să facă mai puțin zgomot.

Bărbatul susține că i-a explicat calm vecinului că el și soția sa nu strigau, nu ascultau muzică și nu făceau nimic care ar putea fi considerat nerezonabil.

„Doar vorbim. Dacă pereții sunt prea subțiri, nu este vina noastră”, i-ar fi răspuns turistul.

Vecinul s-a întors în camera lui și a închis ușa, însă, potrivit turistului, atmosfera se schimbase complet. El și soția sa au devenit foarte atenți la fiecare sunet pe care îl făceau și au început aproape instinctiv să vorbească mai încet, ajungând să-și șoptească unul altuia.

Bărbatul spune că situația i s-a părut greu de înțeles, în condițiile în care se aflau în propria cameră, într-un hotel de cinci stele din Miami Beach.

Pentru a evita alte probleme, cei doi au continuat să-și despacheteze lucrurile în liniște și au decis, în cele din urmă, să urmărească Netflix pe laptop. Turistul susține că au ales în mod deliberat să nu pornească televizorul, de teamă că și acesta ar putea fi considerat prea zgomotos.

La mai puțin de zece minute, cineva a bătut din nou la ușă. De data aceasta, era un agent de securitate al hotelului.

Potrivit turistului, agentul le-a spus că îi putea auzi râzând din afara camerei și că televizorul era prea tare. Bărbatul susține însă că televizorul nici măcar nu era pornit.

Acesta i-a arătat agentului laptopul și i-a explicat că dispozitivul era singura sursă a zgomotului. Totodată, i-a spus că el și soția sa nu ar trebui să fie nevoiți să șoptească într-o cameră de hotel doar pentru că pereții permiteau ca sunetul unei conversații obișnuite să ajungă în camera vecină.

Avertismentul primit de la securitatea hotelului

Turistul susține că a primit apoi un avertisment care l-a determinat să ia decizia de a pleca. Agentul de securitate i-ar fi explicat că fusese înregistrată o reclamație pentru zgomot și că, dacă s-ar fi ajuns la trei reclamații împotriva camerei lor, cei doi ar fi putut fi obligați să achite costul integral al camerei persoanei care făcuse reclamația.

Bărbatul a considerat situația absurdă, în condițiile în care plătise pentru cazarea într-un hotel de lux, dar risca, potrivit relatării sale, să suporte costuri suplimentare pentru simplul fapt că vorbea și râdea împreună cu soția sa.

În dimineața următoare, turistul și-a făcut bagajele și a părăsit hotelul, pe care l-a comparat ironic cu o „mănăstire”. El și soția sa s-au mutat la The Ritz-Carlton, South Beach, unde, spune acesta, conversațiile obișnuite nu au mai reprezentat o problemă.