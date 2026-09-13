Însă și zidul defensiv pe care republicanii îl construiesc împotriva acestui val democrat pare mai solid decât în 2018.

Amploarea valului le oferă democraților motive reale să creadă că pot câștiga curse electorale inclusiv în teritorii considerate până acum bastioane republicane. În același timp, soliditatea zidului le oferă republicanilor motive plauzibile să spere că își pot limita pierderile la un nivel moderat.

Pentru democrați, valul este alimentat în principal de două elemente: prezența la vot și Trump. Există semnale clare că alegătorii democrați sunt mai mobilizați decât republicanii să voteze în acest an și că percepția publică asupra performanței președintelui este mai negativă nu doar decât în 2018, ci și decât înaintea altor alegeri de la jumătatea mandatului prezidențial care s-au încheiat cu înfrângeri severe pentru partidul de la Casa Albă, precum cele din 2010 și 2006.

Pentru republicani, principalele cărămizi ale zidului sunt banii și harta electorală: un avantaj financiar amplificat de decizii recente cruciale luate de majoritatea conservatoare a Curții Supreme, precum și o luptă electorală care se desfășoară aproape în totalitate în zone câștigate de Trump în 2024.

„Aceste alegeri se joacă pe terenul propriu al republicanilor și trebuie să profite de acest avantaj”, spune fostul congresman republican Tom Davis, care a condus Comitetul Național Republican pentru Congres.

„Pe de altă parte, acestea sunt un referendum asupra președintelui, iar în cazul său s-au suprapus foarte multe lucruri negative.”

Ce alimentează valul democrat

O gamă largă de indicatori sugerează că mediul electoral din acest an este mai periculos pentru republicani decât era în 2018 și chiar decât înaintea altor alegeri recente de la jumătatea mandatului care au provocat pierderi importante partidului aflat la Casa Albă.

Primele semnale de alarmă vin din percepția americanilor asupra economiei.

Comparativ cu 2018, americanii au astăzi o percepție mult mai negativă asupra situației economice actuale și sunt mult mai pesimiști în privința viitorului.

Inflația a devenit o presiune imposibil de ignorat în viața de zi cu zi. AAA a raportat, de exemplu, că prețul benzinei a ajuns săptămâna trecută la 4,28 dolari pe galon, față de 2,75 dolari în ziua alegerilor din 2018. Ajustat cu inflația, nivelul din 2018 ar echivala cu aproximativ 3,65 dolari în prezent.

În cel mai recent sondaj CNBC din această vară, realizat de o echipă bipartizană de sociologi democrați și republicani, doar 27% dintre americani au descris economia drept „excelentă” sau „bună”, în timp ce 73% au considerat-o „acceptabilă” sau „slabă”.

În sondajul CNBC din octombrie 2018, situația era aproape inversă: 58% dintre americani descriau economia în termeni pozitivi și doar 40% în termeni negativi.

Micah Roberts, sociolog republican care realizează sondajul CNBC împreună cu un partener democrat, afirmă că mult mai mulți democrați, independenți și chiar republicani au acum o percepție negativă asupra economiei decât în 2018.

Și mai relevant, spune el, proporția celor care nu doar că sunt nemulțumiți de situația actuală, dar sunt și pesimiști în privința viitorului este de două ori mai mare decât atunci.

„Este un mediu radical diferit”, afirmă Roberts. „Toată lumea, peste tot, resimte presiunea economică.”

Percepția actuală asupra economiei este, de asemenea, mai sumbră decât cea înregistrată în sondajele CNBC înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 2010, când democrații au suferit pierderi istorice, precum și decât cea indicată de exit-poll-uri în 2006, când republicanii au pierdut controlul asupra ambelor camere ale Congresului.

Câștigurile democraților din 2006 au fost alimentate și de nemulțumirea generalizată față de războiul din Irak, declanșat în 2003 de președintele de atunci George W. Bush.

În exit-poll-ul din 2006, 59% dintre alegători afirmau că războiul nu îmbunătățise securitatea Statelor Unite, iar peste trei sferturi dintre acești alegători sceptici au votat pentru democrați la Camera Reprezentanților.

În prezent, războiul cu Iranul se confruntă cu un nivel comparabil de opoziție publică în majoritatea sondajelor.

Unele dintre inițiativele lui Trump au fost mai populare, precum eforturile sale de a recâștiga controlul asupra frontierei sudice a Statelor Unite și prevederile din „One Big Beautiful Bill” care reduc temporar taxele aplicate bacșișurilor și orelor suplimentare.

Însă, într-o măsură mult mai mare decât înaintea alegerilor din 2018, Trump a promovat și o serie de politici concrete care au provocat opoziția unei majorități semnificative a americanilor. Printre acestea se numără tarifele vamale și reducerile finanțării Medicaid incluse în același pachet legislativ.

Toate aceste lucruri, în special situația economică și războiul, au erodat în mod previzibil sprijinul pentru Trump.

Percepțiile negative privind modul în care Trump gestionează economia „practic nu existau în 2018”, afirmă sociologul democrat Nick Gourevitch.

„În 2018 era ceva de genul: «Este un tip rău, un tip nebun, dar economia merge bine». Acum este: «Este un tip rău, un tip nebun, iar economia merge prost».”

Cel mai recent agregator de sondaje CNN arată că doar 35% dintre americani aprobă activitatea lui Trump, în timp ce 63% o dezaprobă.

Dacă aceste niveluri se mențin în rândul electoratului care va vota în noiembrie, situația va fi mult mai nefavorabilă pentru Trump decât în exit-poll-ul din 2018, când 45% dintre alegători îi aprobau activitatea, iar 54% o dezaprobau.

Rata de aprobare a lui Trump este, de asemenea, mult mai scăzută decât cea înregistrată de alți președinți înaintea unor alegeri recente de la jumătatea mandatului în care partidul lor a suferit pierderi, inclusiv Joe Biden în 2022, Barack Obama în 2010, George W. Bush în 2006 și Bill Clinton în 1994.