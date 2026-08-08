Un purtător de cuvânt al actualului preşedinte al FIFA a declarat pentru ziar că Infantino „neagă cu tărie aceste acuzaţii categoric neadevărate”, scrie News.ro.

UEFA, pentru care Infantino a fost secretar general între 2009 şi 2016, a emis un comunicat în care confirmă că „i s-a plătit o indemnizaţie de plecare persoanei în cauză”.

Acuzaţiile apar în contextul în care Infantino se luptă pentru viitorul său în funcţia de preşedinte al FIFA, după ce planurile sale de a vinde participaţii la Cupa Mondială către investitori privaţi au eşuat.

BBC Sport a contactat FIFA şi pe Infantino pentru a obţine un comentariu.

UEFA ar fi plătit o sumă de bani femeii

„The Telegraph” a relatat că UEFA a plătit o sumă de şase cifre femeii, care ar fi avut o relaţie cu Infantino, care este căsătorit, în perioada în care acesta a activat în cadrul forului european de fotbal.

„Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, neagă cu tărie aceste acuzaţii, care sunt categoric neadevărate. Orice insinuare privind un comportament inadecvat sau încălcarea statutelor sau regulamentelor este defăimătoare”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA pentru „The Telegraph”.

„Niciun angajat al UEFA sau al FIFA nu a depus vreodată o plângere cu privire la comportamentul domnului Infantino, deoarece nu a existat niciodată un incident în care acesta să fi fost implicat”, a precizat acesta.

UEFA a confirmat că s-a efectuat o plată către femeia în cauză şi că aceasta a acoperit taxele necesare pentru absolvirea unui program de MBA la o şcoală de afaceri locală.

UEFA justifică plata către femeie

Organizaţia a precizat că toate plăţile au fost efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare la momentul respectiv, însă aceste reglementări au fost întărite de atunci şi „reflectă standardele unei organizaţii moderne şi de prestigiu”.

Aceste acuzaţii exercită o presiune suplimentară asupra lui Infantino, care se confruntă cu cereri de demisie din funcţia de preşedinte al FIFA pe fondul planului de investiţii private pentru Cupa Mondială.

Infantino își păstrează funcția

Bărbatul în vârstă de 56 de ani şi-a cerut scuze pentru „erorile” pe care le-a comis în cadrul acelor propuneri controversate, dar nu a demisionat după ce a primit sprijinul conducerii superioare în cadrul unei reuniuni desfăşurate miercuri în Maroc.

Infantino s-a alăturat UEFA în 2000 şi a devenit secretar general în 2009, înainte de a fi numit preşedinte al FIFA în 2016.

Echipele europene au ameninţat că vor boicota evenimentele FIFA, în ciuda faptului că planurile au fost abandonate, afirmând că anumite condiţii nu au fost îndeplinite.

Însă CONMEBOL – confederaţia sud-americană – şi Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) l-au susţinut pe Infantino, la fel ca şi federaţiile de fotbal ale co-gazdelor Cupei Mondiale, Mexic, şi ale finalistei turneului, Argentina.