Cluj-Napoca devine capitala marketingului pe 21-22 octombrie

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Growthcon cluj

În perioada 21-22 octombrie 2026, GrowthCon revine cu o nouă ediție dedicată marketerilor, antreprenorilor, managerilor, freelancerilor și tuturor celor care vor să ia decizii mai bune în business prin marketing.

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Știrile PRO TV

GrowthCon își propune să aducă în prim-plan ceea ce rămâne important în marketing, indiferent de trendurile care vin și pleacă: strategia, poziționarea, brandingul și marketingul aplicat. Timp de două zile, participanții vor avea acces la prezentări și workshopuri susținute de profesioniști care dezvoltă businessuri în fiecare zi.

Prima zi este dedicată prezentărilor și reunește peste 20 de speakeri din companii și organizații precum Meta, TikTok, Transavia, Farmec și multe altele. Agenda include keynote-uri și sesiuni interactive care abordează teme precum branding, comunicare, content, inteligență artificială, strategie de marketing și scalarea businessurilor.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului este Business Hot Seat, un format în care zece branduri își vor prezenta provocările de marketing, iar patru specialiști în comunicare vor analiza fiecare caz și vor propune, live, soluții aplicate.

Cea de-a doua zi este rezervată workshopurilor, care vor avea loc într-un cadru mai restrâns, unde participanții vor lucra direct alături de speakeri pe subiecte precum branding, storytelling, YouTube marketing, Meta Ads, AI în marketing, personal branding și loializarea echipelor. La workshopuri, accentul este pus pe aplicabilitate, astfel încât fiecare participant să plece cu frameworkuri pe care le poate implementa imediat în propriul business.

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GrowthCon se adresează atât profesioniștilor din marketing, cât și antreprenorilor și managerilor care își doresc să înțeleagă mai bine cum pot transforma marketingul într-un motor de creștere pentru compania lor.

Biletul pentru prima zi de conferință este disponibil la prețul de 399 lei, accesul la un workshop din cea de-a doua zi costă 599 lei, iar abonamentul complet, care include ambele zile ale evenimentului, poate fi achiziționat pentru 799 lei.

Programul complet al conferinței, lista speakerilor și informațiile despre înscriere sunt disponibile pe www.growthcon.ro.

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Sursa: ProTV

Etichete: cluj-napoca, marketing,

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