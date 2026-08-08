Cluj-Napoca devine capitala marketingului pe 21-22 octombrie

GrowthCon își propune să aducă în prim-plan ceea ce rămâne important în marketing, indiferent de trendurile care vin și pleacă: strategia, poziționarea, brandingul și marketingul aplicat. Timp de două zile, participanții vor avea acces la prezentări și workshopuri susținute de profesioniști care dezvoltă businessuri în fiecare zi.

Prima zi este dedicată prezentărilor și reunește peste 20 de speakeri din companii și organizații precum Meta, TikTok, Transavia, Farmec și multe altele. Agenda include keynote-uri și sesiuni interactive care abordează teme precum branding, comunicare, content, inteligență artificială, strategie de marketing și scalarea businessurilor.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului este Business Hot Seat, un format în care zece branduri își vor prezenta provocările de marketing, iar patru specialiști în comunicare vor analiza fiecare caz și vor propune, live, soluții aplicate.

Cea de-a doua zi este rezervată workshopurilor, care vor avea loc într-un cadru mai restrâns, unde participanții vor lucra direct alături de speakeri pe subiecte precum branding, storytelling, YouTube marketing, Meta Ads, AI în marketing, personal branding și loializarea echipelor. La workshopuri, accentul este pus pe aplicabilitate, astfel încât fiecare participant să plece cu frameworkuri pe care le poate implementa imediat în propriul business.