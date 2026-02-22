Imagini horror de la JO 2026. O patinatoare, tăiată pe față de lama unei concurente. Momentul accidentului | VIDEO

O accidentare teribilă a avut loc vineri, în timpul sferturilor de finală ale probei feminine de patinaj viteză pe pistă scurtă de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, când poloneza Kamila Sellier a fost lovită în față de lama patinei unei adversare.

Lama patinei americancei Kristen Santos-Griswold a tăiat-o pe Sellier deasupra ochiului stâng.

Sportiva a fost tăiată în zona feței și a trebuit să fie transportată pe targă, fiind apoi dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul a avut loc într-o atmosferă tensionată, în care sportivii se pregăteau pentru evoluțiile de pe patinoar, iar impactul lamei a fost suficient de puternic pentru a provoca o tăietură care a necesitat intervenție imediată din partea medicilor, scrie USA Today.

Autoritățile olimpice și staff-ul competiției au reacționat rapid pentru a asigura siguranța sportivilor, iar poloneza a beneficiat de asistență medicală specializată. Duminică, reprezentanții sportivei din Polonia au transmis că ochiul ei stâng nu a fost afectat, iar starea ei de sănătate este foarte bună.

Sursa: USA Today

