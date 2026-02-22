Imagini horror de la JO 2026. O patinatoare, tăiată pe față de lama unei concurente. Momentul accidentului | VIDEO

Lama patinei americancei Kristen Santos-Griswold a tăiat-o pe Sellier deasupra ochiului stâng.

Sportiva a fost tăiată în zona feței și a trebuit să fie transportată pe targă, fiind apoi dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Incidentul a avut loc într-o atmosferă tensionată, în care sportivii se pregăteau pentru evoluțiile de pe patinoar, iar impactul lamei a fost suficient de puternic pentru a provoca o tăietură care a necesitat intervenție imediată din partea medicilor, scrie USA Today.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!