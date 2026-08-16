„Acesta este probabil ultimul meu an ca profesionist şi vreau să las o amprentă de neşters. Am planificat deja totul pentru viitor. Am atât de multe lucruri care mă ţin ocupat încât este dificil să aleg doar unul. Fotbalul poate lăsa un gol mare, aşa că trebuie să-ţi diversifici activităţile. Să mă distrez mai mult, să călătoresc, să urmăresc și să joc padel, care îmi place foarte mult, și să continui să mă bucur de ceea ce am câștigat – de ceea ce am câștigat împreună. Pentru că, până la urmă, au fost 25 de ani cu multe sacrificii”, a spus Cristiano Ronaldo în interviul oferit revistei Vogue.

Portughezul în vârstă de 41 de ani mai are contract cu Al-Nassr până în 2027 şi a ajuns la 976 de goluri marcate în carieră.

Ronaldo speră să ajungă la 1000 de goluri înainte de a pune ghetele în cui.

Cristiano Ronaldo s-a căsătorit marți cu partenera sa, Georgina Rodríguez, într-o ceremonie intimă în stațiunea portugheză Cascais.