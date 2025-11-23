Gimnasta Alexia Blănaru a obținut medalia de bronz la sărituri, la Mondialele de junioare de la Manila

23-11-2025 | 11:58
Alexia Blănaru
FRG

Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. În aceeaşi finală, Aniela Tudor a fost pe locul 7.

Ioana Andreescu

Alexia Blănaru a obţinut medalia de bronz cu o medie de 13.566 puncte, cu 13.133 la prima săritură şi o notă excelentă la a doua – 14.000.

Pe podium au mai urcat Lavienna Crain (SUA, 13.683) şi Misa Nishiyama (13.633).

În aceeaşi finală, Aniela Tudor s-a clasat pe locul 7 (13.049). La CM de la Manila, echipa României a fost pe locul 5 (101.163 puncte), iar la individual-compus Alexia Blănaru a ocupat locul 13 (50.298), iar Aniela Tudor, locul 21 (48.831).

nadia comaneci
Nadia Comăneci împlineşte 64 de ani. Povestea „Zeiţei de la Montreal”. GALERIE FOTO

Luni, România va mai avea reprezentare în finale la bârnă – prin Alexia Blănaru – şi la sol – prin Iris Iordache.

În competiţia masculină, echipa României s-a clasat pe locul 35, cu 136.530 puncte.

Negocieri la Geneva privind războiul din Ucraina. Liderii europeni sunt îngrijorați de prevederile planului de pace

Sursa: News.ro

