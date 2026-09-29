Acesta a făcut trimitere la OUG 13, fiind de părere că, dacă Grindeanu va veni la guvernare, ''nu va ezita să dea o nouă ordonanţă pro-furt şi să guverneze împotriva oamenilor dacă ştie că oamenii nu vor ieşi în stradă şi nu vor protesta'', potrivit Agerpres.

''Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, spune că 'bula hashtag s-a dezumflat', făcând referire la sutele de mii de români care au ieşit în stradă în 2017 şi 2018 împotriva OUG 13 şi pentru apărarea justiţiei şi a statului de drept. Această declaraţie arată că domnul Grindeanu nu a învăţat nimic din perioada respectivă. Arată că dumnealui nu regretă că a dat ordonanţa care legaliza corupţia în România, regretă doar că a fost tras la răspundere pentru OUG 13. Dacă va veni la guvernare, nu va ezita să dea o nouă ordonanţă pro-furt şi să guverneze împotriva oamenilor dacă ştie că oamenii nu vor ieşi în stradă şi nu vor protesta. De aceea, acest partid este periculos şi de aceea PSD nu trebuie să decidă viitorul ţării noastre şi al oamenilor cinstiţi din ţara noastră'', a scris Mureşan pe Facebook.

Ce a declarat inițial Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat luni seară, la România TV, dacă îi este teamă de o nouă mobilizare a electoratului anti-PSD în stradă, aşa cum a fost la OUG 13.

''Nouă nu ne e teamă de absolut nimic. Eu cred că din ce în ce mai mult această bulă hashtag s-a desumflat. Oamenii îşi dau seama într-un final că e vorba doar de lozinci. Oamenii îşi dau seama că în spatele acestor lozinci nu se află absolut nimic. Oamenii văd că în fiecare zi trăiesc din ce în ce mai rău'', a spus el.

Comisiile parlamentare continuă marţi audierile miniştrilor propuşi să facă parte din Cabinetul premierului desemnat Siegfried Mureşan, potrivit Agerpres. Până în prezent, doar doi miniştri au primit avize pozitive în comisiile reunite ale Parlamentului.

Luni au fost audiaţi în comisiile permanente: Sebastian Burduja - propus ministru al Energiei; Tanczos Barna - propus viceprim-ministru, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Radu Miruţă - propus viceprim-ministru, ministru al Apărării Naţionale; Cătălin Drulă - propus ministru al Transporturilor şi Infrastructurii; Alexandru Nazare - propus ministru al Finanţelor şi Irineu Darău - propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.