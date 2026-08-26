Când problemele din bucătărie se transformă în probleme de business, iar pasiunea pentru mâncare nu mai este suficientă pentru a ține o afacere în viață? PRO TV și VOYO pregătesc Pe muchie de cuțit, adaptarea românească a formatului internațional „Kitchen Nightmares”, producția care aduce în prim-plan povești reale din industria HoReCa și oferă restaurantelor aflate în dificultate șansa unui nou început. La cârma show-ului se va afla Pescobar (Paul Nicolau), una dintre cele mai cunoscute figuri din industria HoReCa din România, care va intra în restaurantele aflate în impas pentru a identifica problemele, a pune întrebările dificile și a-i ajuta pe antreprenori să găsească soluții.

Inspirat de formatul „Kitchen Nightmares”, Pe muchie de cuțit urmărește povești autentice despre restaurante care se confruntă cu dificultăți de business, probleme de organizare, tensiuni în echipă sau conflicte de familie. În fiecare ediție, Pescobar va descoperi ce se află în spatele problemelor cu care se confruntă restaurantul și va lucra alături de proprietari și echipe pentru a schimba lucrurile care nu funcționează.

„În HoReCa, știu cât de ușor e să construiești ceva cu pasiune și cât de greu e să-l ții în picioare când lucrurile încep să meargă prost. În „Pe muchie de cuțit”, intrăm în restaurante cu probleme reale și spunem lucrurilor pe nume, dar cu un singur obiectiv: să găsim soluții și să le dăm o șansă la un nou început. O să fie direct, autentic și, cu siguranță, nu o să fie liniște în bucătărie”, spune Paul Nicolau (Pescobar).

Pentru restaurantele care se confruntă cu probleme și sunt pregătite să facă o schimbare, castingul pentru Pe muchie de cuțit este deschis. Antreprenorii din industria HoReCa care vor să-și înscrie restaurantul în noua producție se pot înscrie pe inscrieri.protv.ro.

Pe muchie de cuțit va începe în curând filmările și va aduce în fața publicului restaurante din diferite zone ale României, fiecare cu propriile provocări, povești și identitate. De la afaceri de familie la restaurante care încearcă să-și găsească locul într-o piață tot mai competitivă, producția va pune în valoare atât oamenii și poveștile lor, cât și gastronomia locală și specificul comunităților în care acestea s-au dezvoltat.

Pe muchie de cuțit, adaptarea românească a formatului internațional „Kitchen Nightmares”, va fi difuzat la PRO TV și disponibil pe VOYO. Mai multe detalii despre producție și momentul în care publicul va putea urmări noul show vor fi anunțate în curând.