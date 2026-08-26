Edilul susține că societatea păstrează problemele administrative și structurale care au dus la falimentul RADET și propune înființarea unui sistem integrat de producție și transport al energiei termice, prin SACET.

„Termoenergetica are fix aceleași hibe pe care le avea și RADET, administrativ și structural. Am schimbat sigla, dar am păstrat mecanismul care a falimentat RADET”, a spus Ciprian Ciucu.

Ciucu: „Povara PMB e imensă”

În prezent, ELCEN se ocupă de producția energiei și se află în subordinea Ministerului Energiei, în timp ce Termoenergetica, companie aflată în subordinea Primăriei Capitalei, se ocupă de transport.

Potrivit primarului general, soluția ar fi înființarea SACET, prin care Primăria Capitalei ar prelua întregul proces.

„În toată țara s-au unificat producția cu transportul, e o logică economică în spate. E nevoie să eliminăm această aberație administrativă. Povara PMB e imensă, ne-am împrumutat să plătim subvenția”, a explicat Ciucu.

Cum s-au acumulat datoriile Termoenergetica

Primarul general a enumerat mai multe cauze pentru situația financiară a companiei.

Una dintre probleme este reprezentată de pierderile masive de căldură și agent termic prin conductele vechi. În același timp, costurile fixe sunt împărțite la o cantitate de energie tot mai mică, în condițiile în care consumul real a scăzut la jumătate în ultimii ani.

Ciucu afirmă că doar 22% din pierderile Termoenergetica sunt recunoscute de ANRE, în timp ce pierderea reală este de 38%. Diferența înseamnă, potrivit edilului, 130 de milioane de lei în plus care nu pot fi acoperite.

O altă problemă este reprezentată de TVA. Pierderile recunoscute sunt facturate cu 9% TVA, în timp ce cele nerecunoscute sunt facturate cu 20%. Diferența ar însemna alte 96,5 milioane de lei.

La acestea se adaugă pierderile de apă provocate de fisuri și avarii, estimate la alte 60 de milioane de lei.

Prețul real al gigacaloriei este de 921,82 lei

Ciprian Ciucu spune că prețul gigacaloriei este stabilit politic, iar Primăria Capitalei trebuie să acopere diferența prin compensații.

Potrivit datelor prezentate de edil, prețul real al gigacaloriei este în prezent de 921,82 lei. Termoenergetica cumpără gigacaloria de la ELCEN cu 485,37 lei și o vinde populației cu 330 de lei.

Soluții pentru reducerea datoriei către ELCEN

Ciprian Ciucu spune că a purtat discuții cu Ministerul Energiei, ELCEN, ANRE și Termoenergetica pentru găsirea unor soluții de reducere a datoriei.

Potrivit primarului, s-a găsit o formulă prin care Termoenergetica să poată plăti și din baza datoriei.

„Termoenergetica e mereu obligată să plătească penalitățile mai întâi, ceea ce înseamnă că rămâne baza datoriei și se acumulează permanent alte penalități”, a explicat edilul.

De asemenea, plata facturilor către ELCEN nu se va mai face cu un decalaj de 15 zile, lucru care, potrivit lui Ciucu, ducea la acumularea de penalități.

Ce avantaje ar avea SACET

Primarul general susține că înființarea SACET ar elimina penalitățile, iar banii care sunt plătiți în prezent ar putea fi investiți în repararea și modernizarea sistemului de termoficare.

„Nu ar mai exista penalități. Asta înseamnă că banii pe care îi plătim acum, îi vom putea investi în repararea și modernizarea sistemului de termoficare și nu vom mai avea pierderi”, a spus Ciucu.

Edilul a precizat că 75% din rețeaua primară este neînlocuită, iar acolo sunt cele mai multe pierderi. Este vorba despre conducte vechi de 50-60 de ani.

„Au început să scadă pierderile, e important, de aceea avem șantiere”, a mai spus primarul general.

Un alt avantaj indicat de Ciucu este posibilitatea ca profitul ELCEN, al cărui singur client real este Termoenergetica, să fie investit în lucrările de termoficare. Profitul este estimat de edil la 85 de milioane de lei.

„Profitul ELCEN, al cărui singur client real e Termoenergetica, poate fi și el investit în lucrările de termoficare. Asta înseamnă 85 de milioane de lei”, a declarat Ciucu.

Primarul general mai susține că, în cazul preluării ELCEN, municipalitatea s-ar putea ocupa și de termocentrale, pentru reabilitarea acestora și evitarea avariilor.