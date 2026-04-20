Reprezentanții PNL vor face declarații de presă de la ora 20:00.

Social-democraţii se reunesc, astăzi, de la ora 17:00, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment inedit, intitulat ”Momentul adevărului”, pentru a-şi consulta membrii cu privire la rămânerea în actuala coaliţie de guvernare.

Potrivit liderilor PSD, consultarea va avea o singură întrebare, iar această întrebare a fost decisă astăzi, într-o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al partidului, şi se referă la retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

În condiţiile în care premierul Bolojan a anunţat că nu va demisiona, PSD spune că următorul pas va fi retragerea miniştrilor săi de guvern. Astfel, actualul Executiv îşi schimbă structura şi rămâne interimar timp de 45 de zile, interval în care este aşteptată şi o moţiune de cenzură, în Parlament.

Aproximativ 5.000 de membri PSD sunt aşteptaţi să voteze în cadrul consultării interne din PSD, pe acelaşi model folosit de partid atunci când a decis intrarea la guvernare, alături de PNL, UDMR, USR şi minorităţile naţionale.

De asemenea, partidul ar urma să depună o moțiune de cenzură. Premierul Ilie Bolojan a transmis că guvernul pe care îl conduce îşi va menţine mandatul până ce va fi demis printr-o moţiune de cenzură în Parlament.