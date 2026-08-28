Transferul nu a fost încă finalizat, ultimele detalii fiind în continuare discutate, însă negocierile au înregistrat un progres major, potrivit Sky Sports.

PSG ceruse aproximativ 145 de milioane de lire sterline

Pe parcursul verii a existat o diferență între evaluările celor două cluburi, PSG solicitând anterior aproximativ 145 de milioane de lire sterline pentru internaționalul francez.

Ultimul detaliu al transferului propus trebuie încă stabilit, însă suma de 120 de milioane de lire sterline ar fi acum fixată ca valoare pe care Liverpool o va plăti pentru fotbalistul în vârstă de 23 de ani.

Barcola ar deveni al doilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool

Dacă Barcola își va finaliza transferul pe Anfield, acesta ar deveni al doilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool, după mutarea-record a lui Alexander Isak de la Newcastle, pentru 125 de milioane de lire sterline, în vara trecută.

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