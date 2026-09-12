Trudeau nu s-a îndepărtat prea mult de rădăcinile sale politice atunci când a ales numele companiei. Acesta provine dintr-un slogan folosit de el și de Partidul Liberal în timpul celor nouă ani în care a fost premier, mandat încheiat în 2025, potrivit Yahoo News.

Compania va produce conținut de ficțiune și non-ficțiune, inclusiv documentare și serii documentare, precum și seriale de televiziune și lungmetraje, potrivit unui comunicat de presă. Mai multe proiecte sunt deja în lucru.

Printre proiectele aflate în dezvoltare se numără „Closer by the Sea”, o adaptare pentru televiziune a romanului de succes despre maturizare semnat de Perry Chafe și a cărui acțiune se petrece în Newfoundland. Chafe este cunoscut și pentru crearea producțiilor CBC „Republic of Doyle” și „Son of a Critch”.

Romanul polițist „Detective Aunty”, semnat de scriitoarea din Toronto Uzma Jalaluddin, va fi, de asemenea, adaptat pentru televiziune, iar Trudeau și Telford vor fi producători executivi.

Trudeau și Telford vor să mizeze pe povești pentru publicul internațional

Cei doi spun că selecția de proiecte este diversă și atent aleasă, cu scopul de a crea un spațiu pentru povești orientate către public, care să aibă impact atât în Canada, cât și în străinătate.

„Într-o perioadă în care lumea poate părea tot mai divizată, credem în puterea poveștilor bune de a-i apropia pe oameni”, au transmis Trudeau și Telford în comunicat.

„Prin Hope & Hard Work găsim povești care trezesc empatie și înțelegere și care pot ajunge la public în moduri transformatoare; povești care depășesc propriile noastre convingeri, ne ajută să vedem lumea prin ochii altcuiva și ne amintesc ceea ce avem în comun.”

Și familia Obama a intrat în industria producției de film și televiziune

După retragerea din politică și anunțarea demisiei sale în ianuarie 2025, Trudeau, în vârstă de 54 de ani, a apărut periodic în spațiul public, susținând discursuri în diferite colțuri ale lumii, inclusiv la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția.

Acolo a fost însoțit de iubita sa, artista pop Katy Perry, cu care a început o relație după demisia sa.

Intrarea lui Trudeau în industria divertismentului pare să urmeze exemplul unor foști lideri americani. Fostul președinte al SUA Barack Obama și fosta primă-doamnă Michelle Obama au lansat compania de producție Higher Ground în 2018.

În 2020, prințul Harry și Meghan, ducesa de Sussex, au lansat, la rândul lor, compania Archewell Productions, după retragerea din rolurile regale.