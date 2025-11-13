Finlanda - România din preliminariile EURO U21 va fi LIVE pe VOYO, vineri, de la ora 17:00

Naționala de tineret a României va juca, vineri, 14 noiembrie, de la ora 17:00, meciul cu Finlanda din preliminariile Campionatului European Under 21. Meciul va fi transmis exclusiv pe VOYO.

După trei etape din actuala campanie de calificare la EURO U-21 2027, tricolorii ocupă locul al doilea în grupă, cu 7 puncte.

Primul loc este ocupat de Spania, care are punctaj maxim (9 p), iar adversara Finlanda se află pe poziția a treia, cu 6 puncte. Din grupa României mai fac parte Kosovo (4 p), Cipru (0 p) și San Marino (0 p).

Întâlnirile de la tineret dintre România și Finlanda

România și Finlanda s-au mai întâlnit și în alte preliminarii, când echipele s-au aflat în aceeași grupă de calificare pentru turneul din Slovacia.

Primul duel a avut loc pe 17 cotombrie 2023 și a fost câștigat de România cu 1-0. A doua întâlnire a avut loc pe 10 septembrie 2024, la Tampere, și a fost câștigată de Finlanda cu 2-0.

În cele din urmă, România a încheiat grupa preliminară pe primul loc și a mers la turneul final din Slovacia. Finlanda s-a clasat pe poziția a doua în clasament și, în urma dublei de baraj cu Norvegia, a obținut și ea prezența la EURO 2025, scrie Sport.ro.

