În acest scop, președintele FIFA se bazează, începând din martie 2025, pe serviciile agenției de comunicare Ten Toes Media, cu sediul la Londra și specializată în sport, potrivit News.ro

După cum dezvăluie cotidianul britanic The Times, care a avut acces la o copie a contractului care leagă forul mondial de agenția londoneză, FIFA a plătit 2,3 milioane de lire sterline (adică aproape 2,7 milioane de euro) către Ten Toes Media pentru un parteneriat cu o durată de 22 de luni, valabil până în decembrie 2026.

Agenția are sarcina de a „menține imaginea FIFA și a președintelui său”

Printre principalele misiuni care i-au fost atribuite, agenția are sarcina de a „spori vizibilitatea organizației”, dar și de a „menține imaginea FIFA și a președintelui său”. În acest sens, Ten Toes Media trebuie, în special, să ofere FIFA „sprijin, analize, informații și instrumente pentru a-și planifica, implementa și controla mai bine comunicarea, în conformitate cu viziunea președintelui”.

O sarcină care a devenit mult mai dificilă în această vară, după numeroasele polemici și ingerințe politice care au marcat Cupa Mondială, proiectul eșuat de a crea o societate comercială și disputele care îl opun pe Gianni Infantino mai multor federații și confederații, printre care și UEFA.

Cum va fi evaluat succesul Ten Toes Media

Conform termenilor contractului, succesul Ten Toes Media va fi evaluat, printre altele, în funcție de evoluția numărului de abonați și de impresiile înregistrate pe rețelele sociale... chiar dacă doar conturile urmărite de Gianni Infantino au dreptul să comenteze postările sale de pe Instagram.