Ce se întâmplă în Coreea de Nord. Kim Jong Un l-a demis pe ministrul apărării, dar și de la conducerea Partidul Muncitorilor

Această remaniere are loc în contextul în care Phenianul, care deţine arme nucleare, îşi etalează din ce în ce mai mult ambiţiile în ceea ce priveşte capacităţile militare, precum şi pe fondul unor legături mai strânse cu Rusia.

No Kwang Chol a fost, de asemenea, înlăturat din conducerea centrală a Partidului Muncitorilor, aflat la putere, în timpul reuniunii prezidate sâmbătă de Kim Jong Un.

El a fost numit prim-director adjunct al departamentului de muniţii, conform presei de stat.