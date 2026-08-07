Clubul catalan a „exclus posibilitatea” de a se deplasa în orașul portuar din nordul Marocului. „Având în vedere contextul actual de incertitudine, FC Barcelona consideră că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea acestui meci”, a anunțat echipa Blaugrana într-un comunicat, potrivit News.ro.

Situat pe coastele Strâmtorii Gibraltar, Tanger se află la aproximativ 50 de kilometri în linie dreaptă de enclava spaniolă Ceuta, unde, la sfârșitul lunii iulie, aproximativ 72.000 de migranți au intrat ilegal în câteva zile, într-un aflux migrator neobișnuit, care a provocat imediat o criză socială și diplomatică de amploare între Spania și Maroc.

Potrivit autorităților spaniole, aproximativ 70.000 de migranți s-ar fi întors deja pe teritoriul marocan, în timp ce aproape 80 de persoane, printre care și tânăra jucătoare Faten Ben Amar El Azizi de la Maghreb Atlético Tetuan, și-au pierdut viața încercând să ajungă la Ceuta.

După ce a fost ținută în șah de Birmingham City (2-2, apoi 3-2 la lovituri de departajare) în primul său meci de pregătire, Barça va întâlni sâmbătă Nottingham Forest și Udinese în Italia, înainte de a primi vizita clubului egiptean Al Ahly în cadrul Trofeului Gamper, miercuri, 19 august.