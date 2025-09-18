Echipa naţională a României este în picaj liber în clasamentul FIFA. Pe ce loc se situează în ierarhia generală

18-09-2025 | 14:06
Echipa națională
IMAGO

Echipa naţională a României a coborât trei locuri şi se află pe poziţia 51 în clasamentul FIFA, dat publicităţii joi, cu 1462.85 puncte.

Vlad Dobrea

Adversarele României din preliminariile CM-2026 ocupă următoarele poziţii: Austria - locul 22 (în menţinere - 1601.86 puncte - în menţinere), Bosnia - Herţegovina -71 (coborâre un loc - 1344.25 puncte), Cipru - 128 (în menţinere - 1128,1 puncte) şi San Marino - 210 (în menţinere - 733,23 puncte).

Lider în clasamentul FIFA este Spania. Echipa lui Luis de la Fuente este neînvinsă în ultimele 22 de meciuri. Spaniolii revin în fruntea clasamentului pentru prima dată din 2014, adică după aproape unsprezece ani.

Pe locul doi a urcat Franţa, în timp ce pe trei este Argentina, fostul lider. Anglia şi Portugalia completează Top 5.

Următorul clasament FIFA va fi dat publicităţii la 23 octombrie. 

Dembele
Balonul de Aur: Surprinzătoarea încercare de mituire a unui jurnalist, contactat pentru a promova candidatura lui Dembélé

Un jurnalist australian a dezvăluit că a primit o ofertă plătită pentru a promova candidatura lui Ousmane Dembélé la Balonul de Aur, deși voturile s-au încheiat, iar câștigătorul va fi anunțat pe 22 septembrie.

România învinge El Salvador cu 3-1 în Cupa Davis. Meciul decisiv, câștigat de Radu David Țurcanu, în vârstă de 16 ani
Stiri Sport
România învinge El Salvador cu 3-1 în Cupa Davis. Meciul decisiv, câștigat de Radu David Țurcanu, în vârstă de 16 ani

Tenismanul Radu David Ţurcanu a adus victoria echipei României, 3-1 cu El Salvador, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, după ce l-a învins pe Cesar Cruz cu 7-6 (7/5), 6-3, duminică, la Santa Tecla.

David Popovici împlinește 21 de ani. Marele campion își donează ziua de naștere copiilor talentați. Cum le poți face cadouri
Stiri Sport
David Popovici împlinește 21 de ani. Marele campion își donează ziua de naștere copiilor talentați. Cum le poți face cadouri

David Popovici, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României, împlinește pe 15 septembrie 21 de ani. Marele campion olimpic și mondial nu își dorește niciun cadou de ziua lui și vrea ca tot ce i se oferă să fie donat copiilor talentați.

 

Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia
Stiri externe
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia

Deși exercițiile militare rusești s-au încheiat, Polonia menține frontiera cu Belarus închisă pe termen nelimitat, blocând o rută comercială vitală de 25 de miliarde euro anual între China și Uniunea Europeană, scrie Politico.

Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza
Stiri actuale
Şeful IPJ Mehedinţi a fost schimbat din funcţie după ce a încercat să mușamalizeze ancheta care îl viza

Șeful Inspectoratului de Poliție din Mehedinți a fost schimbat din funcție după ce a încercat să mușamalizeze o anchetă care îl viza direct.

Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
Stiri externe
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat.

