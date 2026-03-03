Deşi clubul brazilian s-a calificat în finala Campionatului Carioca, dominând Madureira pe Maracana (8-0; 3-0 în tur), conducerea clubului nu l-a cruţat pe fostul internaţional brazilian (44 de selecţii, 2 goluri).

Mai rău decât atât, directorul sportiv, José Boto, l-ar fi informat pe antrenor imediat după conferinţa de presă de după meci, potrivit ESPN Brazilia. Clubul a publicat apoi rapid un comunicat oficial pe site-ul său.

La 40 de ani, fostul fundaş lateral, care a jucat în special la Atlético Madrid, Chelsea şi Flamengo, a fost criticat de la începutul sezonului complicat al clubului din Rio, care ocupă locul 11 în campionatul principal după trei etape şi o înfrângere în faţa echipei Lanus în Recopa Sudamericana (0-1, 2-3), meciul dintre câştigătoarea Copa Libertadores şi Copa Sudamericana.