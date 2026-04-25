Debut teribil pentru Mirel Rădoi în Turcia, la Gaziantep. Echipa românului a intrat cu 0-0 la pauză în meciul de la Istanbul, cu Eyupspor, însă gazdele au deschis scorul în partea a doua, când Denis Radu a pasat decisiv şi Umut Bozok a înscris. Era minutul 62. După trei minute Charles-Andre Raux Yao a făcut 2-0, iar Metehan Altunbaş a stabilit rezultatul final, în minutul 78.

Rădoi a început meciul cu Deian Sorescu şi Alexandru Maxim ca titulari, iar Denis Drăguş a intrat în minutul 64. La învingători, mijlocaşul român Denis Radu a fost titular, înlocuit în minutul 66.

În clasament, Gaziantep se află pe locul 10, cu 37 de puncte, în timp ce Eyupspor e a 15-a, cu 28 de puncte.