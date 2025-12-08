David Popovici: „A fost cel mai important an pentru mine de până acum”

Stiri Sport
08-12-2025 | 23:02
David Popovici

Înotătorul David Popovici a declarat, luni, cu ocazia Galei Sportului Dinamovist, că 2025 a fost cel mai important an din cariera sa de până acum și că a avut multe lucruri de învățat din momentele dificile pe care a reușit să le traverseze.

autor
Claudia Alionescu

''Cred că a fost cel mai important an pentru mine de până acum. A fost un an dificil, frumos și din care am învățat extraordinar de multe lucruri. Întotdeauna este foarte frumos și plăcut să câștigi, dar înveți mult mai multe din momentele în care îți este greu. Și cumva anul acesta am reușit să trec și prin niște momente în care mi-a fost foarte greu și să și câștig. Sunt mândru de mine și de echipa mea, de toți oamenii din echipă. Dacă ar fi să-l caracterizez în două cuvinte aș putea spune că a fost un an intens și frumos'', a declarat Popovici.

''Cel mai emoționant moment a fost probabil cel în care m-am urcat pe podium la Campionatul Mondial, când am realizat cu adevărat că ar fi trebuit să am mai multă încredere în mine și că poate să îmi iasă și să reușesc, chiar dacă mă simt rău cu o zi, două sau trei înainte. Atunci a fost un moment foarte emoționant. E fix sentimentul de dinainte de cursă, de la Europene sau Mondiale, când ți se strigă numele, când ești cuprins de frică, dar în același timp te simți mai în viață ca oricând. Exact aia este adrenalina la care îmi place să mă întorc'', a adăugat David Popovici.

Înotătorul David Popovici, dublu campion mondial, și halterofila Mihaela Cambei, cu un aur și două medalii de argint la CM, au fost desemnați, luni, în cadrul Galei Sportului Dinamovist, cei mai buni sportivi ai clubului Sportiv Dinamo în 2025.

Institutul sfeclei, ținta unor afaceri cu clădirile statului. Zahărul se importă în proporție de 80%

Sursa: Agerpres

Etichete: David Popovici, mesaj, gala,

Dată publicare: 08-12-2025 23:02

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională: „Mândru să te reprezint”
Stiri actuale
Mesajul lui David Popovici de Ziua Națională: „Mândru să te reprezint”

Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni.

David Popovici împlinește 21 de ani. Marele campion își donează ziua de naștere copiilor talentați. Cum le poți face cadouri
Stiri Sport
David Popovici împlinește 21 de ani. Marele campion își donează ziua de naștere copiilor talentați. Cum le poți face cadouri

David Popovici, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României, împlinește pe 15 septembrie 21 de ani. Marele campion olimpic și mondial nu își dorește niciun cadou de ziua lui și vrea ca tot ce i se oferă să fie donat copiilor talentați.

 

David Popovici: „Sportul mi se pare cel mai mare ambasador al țării”. Campionul cere renovarea complexului „Lia Manoliu”
Stiri Sport
David Popovici: „Sportul mi se pare cel mai mare ambasador al țării”. Campionul cere renovarea complexului „Lia Manoliu”

David Popovici, dublu campion mondial la natație la Mondialele de la Singapore (medalii de aur la 100 de metri și 200 de metri „liber”), s-a întors duminică seară acasă în aplauzele admiratorilor care l-au așteptat la aeroport.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28