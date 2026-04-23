„Recordul de la 200 mi se pare de departe cel mai dificil de doborât, cred că o să mai dureze un pic. Ca întotdeauna dau tot ce am mai bun și, dacă prin asta reușesc să mă plasez în topul performanțelor de anul acesta, sunt fericit. Mă bucur că înotul prinde din ce în ce mai multă popularitate”, a declarat Popovici la TVR Sport, după cursă.

Popovici, care a câștigat în urmă cu o zi și aurul la 50 m liber, a încheiat cursa de joi cu timpul 1:45.89. Pe locul doi s-a clasat Eric Ștefan Andrieș, cu timpul 1:49.75, iar pe trei a terminat Tudor Andrei Iordache, cu timpul 1:49.91.

David Popovici va concura la Campionatul Național și la 100 m liber.