Atacantul englez a profitat de întoarcerea în ţara natală, deoarece gala Balonului de Aur a avut loc la Londra, pentru a-şi sărbători trofeul în stil mare, potrivit News.ro.

Kane a invitat câteva zeci de persoane la Cirque Le Soir, un club de noapte situat în inima Londrei, unde oaspeţii s-au distrat până în zori pentru a sărbători câştigarea Balonului de Aur din 2026.

În videoclip, Kane apare zâmbind, cu un pahar în mână. Îmbrăcat în continuare în costumul său de gală, atacantul "Three Lions" pare să se bucure de moment într-o sală în care muzica răsună la maximum şi sticlele de şampanie se succed una după alta. Una dintre ele este adusă de un bărbat de statură mică, cu o căciulă neagră pe cap şi ochelari negri pe nas.

Sărbătoarea a fost însă de scurtă durată. Harry Kane a plecat înapoi în Germania încă de marţi, întrucât Bayern München urma să întâlnească Magdeburg în optimile de finală ale Cupei Germaniei. Bavarezii s-au impus fără dificultate (6-1), aşa că nu au avut nevoie să apeleze la atacantul lor central, care a rămas pe bancă pe tot parcursul meciului, dar a fost onorat cu un tunel de onoare înainte de fluierul de start.