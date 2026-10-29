Aceste globule albe sunt esenţiale pentru apărarea organismului, ajutând la identificarea şi combaterea infecţiilor şi a altor posibile ameninţări, relatează Science Daily, citat de Agerpres.

Sauna poate mobiliza temporar celulele imunitare care, în mod normal, rămân în ţesuturi, permiţându-le să circule într-un mod mai amplu prin organism, potrivit rezultatelor studiului recent realizat în Finlanda. Această mişcare sporită a globulelor albe ar putea ajuta sistemul imunitar să monitorizeze prezenţa agenţilor patogeni dăunători, inclusiv bacterii şi virusuri.

Creșterea leucocitelor indică activarea sistemului imunitar

În timpul studiului, cercetătorii au observat o creştere a tuturor tipurilor de leucocite circulante pe care le-au studiat. Printre acestea se aflau neutrofilele şi limfocitele, două grupuri importante de celule imunitare. Neutrofilele se numără adesea printre primii apărători care răspund la o infecţie, în timp ce limfocitele includ celule care recunosc ameninţări specifice, produc anticorpi şi ajută la coordonarea răspunsurilor sistemului imunitar.

Creşterea a fost temporară. În termen de 30 de minute de la încheierea şedinţei de saună, numărul neutrofilelor şi al limfocitelor a revenit la nivelurile iniţiale.

"Acest lucru ar putea indica faptul că utilizarea saunei mobilizează leucocite suplimentare din ţesuturi în fluxul sanguin, de unde sunt apoi redepozitate, după şedinţă. Acest tip de eliberare periodică a celulelor albe de sânge în fluxul sanguin este benefică, deoarece, odată ce părăsesc locurile de depozitare, acestea au o capacitate mai mare de a 'patrula' prin organism şi de a răspunde la agenţii patogeni", a declarat Ilkka Heinonen, cercetător la Universitatea din Turku.

Acest proces este cunoscut sub numele de supraveghere imunitară. În loc să rămână într-un singur loc, celulele imunitare călătoresc prin fluxul sanguin şi ţesuturi, căutând semne de infecţie sau alte anomalii. Prin creşterea temporară a numărului de globule albe circulante, organismul îşi poate îmbunătăţi capacitatea de a detecta potenţiale ameninţări.

O reacţie similară are loc în timpul exerciţiilor fizice. Acestea pot creşte temporar numărul de celule imunitare care circulă prin fluxul sanguin, contribuind la distribuirea acestora în întregul organism. Noile descoperiri sugerează că sauna poate produce o reacţie comparabilă pe termen scurt, deşi acest lucru nu înseamnă că cele două activităţi oferă beneficii imune identice.

În cadrul studiului, cercetătorii au dorit să afle, de asemenea, dacă utilizarea saunei a influenţat nivelul citochinelor, proteine mici care ajută celulele imunitare să comunice între ele. Citochinele joacă un rol important în reglarea inflamaţiei, coordonarea apărării sistemului imunitar şi dirijarea răspunsului organismului la infecţii.

În ansamblu, şedinţa de saună a produs o schimbare nesemnificativă a nivelurilor medii de citochine din sânge. Cu toate acestea, o analiză mai atentă a relevat o legătură interesantă între anumite citochine şi modificările temperaturii corporale.

"Interesant este, însă, faptul că nivelurile mai multor citochine s-au modificat în funcţie de cât de mult a crescut temperatura corpului în timpul utilizării saunei. Nicio asociere similară nu a fost observată între numărul de globule albe din sânge şi modificarea temperaturii corpului", a afirmat profesorul Jari Laukkanen, care a condus studiul la Universitatea din Estul Finlandei.

Această distincţie sugerează că sauna poate să influenţeze diferite segmente ale sistemului imunitar prin intermediul unor procese fiziologice diferite.

Şi alte cercetări au asociat utilizarea regulată a saunei cu o serie de beneficii potenţiale pentru sănătate. Cele mai recente constatări oferă informaţii suplimentare cu privire la ceea ce se petrece în interiorul organismului în timpul acestor sesiuni, în special cu privire la modul în care expunerea la căldură şi rutina utilizării saunei afectează circulaţia celulelor imunitare.

Cu toate acestea, cercetătorii au avertizat că aceste rezultate nu stabilesc dacă utilizarea saunei produce îmbunătăţiri pe durată lungă ale funcţiei imunitare sau dacă reduce riscul de îmbolnăvire. Studiul a examinat doar efectele imediate ale unei singure sesiuni de saună, iar modificările observate la nivelul globulelor albe au fost de scurtă durată.

Deoarece şedinţa de saună a inclus şi un duş scurt cu apă rece, rezultatele reflectă beneficiile rutinei care combină sauna cu răcirea corpului, mai degrabă decât efectele izolate ale căldurii în sine.

La cercetare au participat 51 de adulţi cu o vârstă medie de 50 de ani. Rezultatele au fost publicate în revista ştiinţifică Temperature.

Deşi sunt necesare mai multe cercetări pentru a înţelege implicaţiile pe termen lung, studiul relevă faptul că şi o singură şedinţă de saună poate modifica rapid modul în care celulele imunitare circulă prin organism, putând oferi noi informaţii asupra efectelor biologice ale acestei practici populare de relaxare.