Cristina Neagu, prima reacție înaintea ultimului ei meci: „Nu am putut dormi azi-noapte”. Gala, în direct la PRO TV și VOYO

Cristina Neagu, cea mai mare handbalistă din istoria României, va primi Ordinul ”Excelența Olimpică”, în cadrul evenimentului ”Gala Neagu – Retragerea unei legende”, transmis în direct și în exclusivitate de PRO TV și VOYO, începând cu ora 16.00. Distincţia va fi oferită de către Mihai Covaliu, preşedintele COSR.

"Cred că întreg sezonul a fost un tur de forţă pentru mine, nu numai azi. Sunt sincer impresionată de ceea ce se întâmplă azi aici ... nu îmi vine să cred că au venit atât de mulţi oameni, sunt foarte mulţi. Au stat acolo în soare pentru poze şi autografe, simt emoţia acestei zile. Sunt super emoţionată şi eu şi fericită în acelaşi timp. Nici nu am putut să dorm azi-noapte, am fost agitată, deşi îmi doream să mă odihnesc puţin pentru că ştiam că urmează o zi lungă. Sunt emoţionată, sunt om şi simt tot ceea ce se întâmplă în jurul meu. Azi nu e despre handbal, e despre emoţie, este o sărbătoare şi mă bucur că oamenii simt acelaşi lucru", a spus ea.

"Mă bucur foarte mult de ceea ce se întâmplă. Îmi transmite foarte multă emoţie şi foarte multă bucurie. Oamenii îmi arată cât de mare sunt, sau am fost, pentru că m-am retras practic de trei săptămâni. Pentru noi e o bucurie că o să fie şi preşedintele Nicuşor Dan în sală. Ne va face plăcere să-l avem alături", a adăugat handbalista.

Neagu a explicat că organizarea a decurs bine şi nu crede că lipseşte ceva.

"De când am venit la sală alerg dintr-o parte în alta, sper să nu lipsească nimic. Dacă jucătoarele sunt aici, eu sunt aici, oamenii sunt aici, sala e pregătită ... deci cred că nu lipseşte nimic. În proporţie de 98% toate fetele pe care am vrut să le chem sunt aici. Iar cele câteva care lipsesc au avut motive obiective să o facă", a precizat jucătoarea. .

Ajunsă la finalul carierei, Cristina Neagu susţine că nu are regrete: "Nu am niciun regret la finalul carierei. Când văd această zi şi ceea ce se întâmplă aici, ce regret pot să am? Sigur, ca sportiv îţi doreşti să câştigi, pentru asta munceşti, dar când vezi câţi oameni au venit azi la sală şi vor să celebreze această zi nu am niciun regret. În cea mai mare parte a carierei am simţit această apreciere a oamenilor", a mai afirmat ea.

Evenimentele organizate cu ocazia meciul de retragere al cele mai valoroase handbaliste române au început, duminică, încă de la ora 11:00 cu deschiderea Fan Zone-ului, acolo unde suporterii au avut ocazia să ia autografe şi să se fotografieze cu Cristina Neagu şi invitatele sale.

La evenimentul de gală care marchează ultimul meci din cariera legendarei Cristina Neagu participă și președintele României, Nicușor Dan.

În loturile celor două formaţii se regăsesc mari nume ale handbalului feminin mondial după cum urmează:

Home Legends: Luminiţa Dinu (Huţupan), Paula Ungureanu, Iulia Curea, Alice Elisei, Cristina Vărzaru, Adriana Nechita, Ionela Stanca, Oana Manea, Crina Pintea, Adina Meiroşu, Gabriela Perianu, Mica Brădeanu, Eliza Buceschi, Melinda Geiger, Vizitiu Patricia, Felicia Pârvu, Ana Luca, Cristina Neagu, Ionica Munteanu, Denisa Ştefania Şandru şi Maria Covaci (antrenoare)

World Stars: Jelena Grubisic, Siraba Dembele, Carmen Martin, Radmila Petrovic, Dragana Cvijic, Emilie Arntzen, Elizabeth Omoregie, Djurdjina Jaukovic, Andrea Lekic, Bella Gulden, Katarina Bulatovic, Linnea Torstenson, Bojana Popovic, Alexandrina Barbosa şi Dragan Adzic (antrenor).

Neagu își încheie cariera în handbal

Pentru Cristina Neagu (36 ani) sezonul 2024-2025 a fost ultimul pe terenul de handbal.

Legitimată la CSM Bucureşti din 2017, jucătoarea a reuşit să câştige atât titlul de campioană, cât şi Cupa României în actualul sezon.

Născută în Capitală, Cristina Neagu a început handbalul la vârsta de 12 ani, la CSŞ Nr. 5 din Bucureşti. Ca senioară a mai jucat pentru HC Activ Ploieşti, Rulmentul Braşov, Oltchim Rm. Vâlcea şi ZRK Buducnost Podgorica.

În decembrie 2023, Cristina Neagu şi-a anunţat retragerea din echipa naţională, la revenirea lotului de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia şi Suedia.

