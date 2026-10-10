Manifestanții cer reforme electorale și demisia președintelui Comisiei Electorale Centrale (CEC), Gyanesh Kumar, pe fondul acuzațiilor privind manipularea listelor electorale, scrie news.ro, care citează BBC.

Comisia Electorală a respins acuzațiile, iar Kumar nu a comentat deocamdată solicitările privind demisia sa.

New Delhi, sub măsuri stricte de securitate

Protestul are loc la doar câteva luni după ce mișcarea a scos în stradă mii de tineri la New Delhi, în iulie, în cadrul unor manifestații marcate de confruntări violente cu poliția, care au dus la demisia ministrului indian al Educației.

Poliția afirmă că nu a autorizat manifestația, iar toate drumurile care duc spre Jantar Mantar, principalul loc de desfășurare a protestului, au fost închise cu baricade metalice masive.

Restricțiile au provocat perturbări majore în centrul capitalei indiene, circulația fiind deviată de pe mai multe artere importante. Un drum care, în mod normal, ar dura 15 minute a necesitat peste o oră în această dimineață.

Baricade și controale în zona protestului

La Jantar Mantar, în jurul locului unde ar urma să se desfășoare manifestația, au fost instalate baricade metalice și cordoane de delimitare, care împiedică accesul oamenilor. Unii protestatari sosiți mai devreme au fost opriți și interogați de polițiștii și membrii forțelor paramilitare mobilizați în zonă.

La un sens giratoriu din apropiere, prin difuzoare au fost transmise în mod repetat apeluri către populație să coopereze cu poliția.

Într-o postare publicată vineri seară pe platforma X, Poliția din New Delhi a justificat măsurile adoptate, afirmând că acestea sunt necesare pentru menținerea siguranței publice și prevenirea supraaglomerării în zona Jantar Mantar, care poate găzdui cel mult 1.000 de persoane simultan.

Mai multe trenuri cu destinația New Delhi au fost, de asemenea, anulate, iar poliția a dispus închiderea a zeci de stații de metrou pentru a împiedica adunarea protestatarilor.

Liderul mișcării promite că protestul va avea loc

Cu toate acestea, Abhijeet Dipke, fondatorul Partidului Popular al Gândacilor (CJP), mișcarea satirică online aflată în fruntea protestelor, a declarat că membrii CJP vor mărșălui sâmbătă dimineață spre Jantar Mantar, „indiferent ce s-ar întâmpla”.

„Dacă vreți să ne trimiteți la închisoare sau chiar să ne împușcați, suntem pregătiți”, a adăugat el, adresându-se premierului Narendra Modi într-o postare pe platforma X.

Cum a devenit CJP o mișcare de protest importantă

CJP s-a impus pentru prima dată ca o importantă mișcare de protest în timpul manifestațiilor desfășurate timp de mai multe săptămâni în cursul verii, în cadrul cărora participanții au cerut reformarea sistemului de educație. Demisia ministrului Educației, Dharmendra Pradhan, în iulie, a fost considerată o victorie majoră pentru această mișcare.

Protestatarii CJP au revenit în stradă săptămâna trecută, organizând un miting la Mumbai pentru a cere demisia lui Kumar. Joi, aceștia au organizat o altă manifestație de amploare în orașul Bengaluru din sudul Indiei.

Grupuri de studenți și partide de opoziție au organizat, de asemenea, proteste în capitală în ultimele zile.