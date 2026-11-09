„Astăzi am crescut ritmul și intensitatea jocului, iar planul nostru tactic a funcționat. În aceste nouă meciuri disputate în 27 de zile, puteam să ne descurcăm mai bine, dar și mai rău”, a declarat antrenorul pentru Sky Sport Italia.

Inter a încheiat seria de meciuri dinaintea pauzei internaționale cu o nouă victorie și a redus diferența față de liderul campionatului. Echipa pregătită de Cristian Chivu s-a impus cu 2-0 în fața lui Como, iar la finalul partidei antrenorul român a vorbit despre perioada aglomerată pe care au traversat-o elevii săi.

„Am trecut prin aceste nouă meciuri în 27 de zile cu energia pe care am avut-o, cu resursele de care am dispus, cu suișuri și coborâșuri atât în ceea ce privește calitatea jocului, cât și rezultatele. Încerci să faci lucrurile cât mai bine, dar uneori apar și dezamăgiri, pe care trebuie să le accepți. Trebuie să te pregătești cât mai bine, prin muncă și cu mentalitatea potrivită, pentru următoarele meciuri, care pot influența parcursul unei echipe.

Astăzi am crescut ritmul și intensitatea. Am pus în practică ceea ce pregătisem și am gândit jocul ca o echipă, încercând să facem lucrurile corect. O primă repriză bună ne-a permis să intrăm la pauză cu un avantaj de două goluri. Uneori trebuie să-ți gestionezi energia și să faci lucrurile potrivite pentru desfășurarea jocului, valorificând mai bine fazele de tranziție. Îi felicit pe băieți, au fost minunați.

Există întotdeauna loc de îmbunătățire, chiar și după meciul de astăzi. Nu poți fi perfect. Trebuie să accepți că un sezon este lung și să gestionezi cât mai bine fiecare moment, în funcție de resursele pe care le ai, atât în privința rotației jucătorilor, cât și a coechipierilor disponibili”, a declarat Chivu.

„Am pierdut derby-ul, dar mergem mai departe”

„Am pierdut un meci, dar mergem mai departe. Nu putem rămâne blocați în această înfrângere”, a adăugat antrenorul lui Inter.

„Trebuie să continuăm un sezon important și ambițios, așa cum ne dorim să fie. Am reacționat, iar acesta era cel mai important lucru după înfrângerea din derby. Am reacționat și după meciul cu Brugge, care ne-a lăsat cu multă dezamăgire. În aceste nouă partide puteam să ne descurcăm mai bine, dar și mai rău”, a explicat tehnicianul român.

La final, Chivu a analizat și prestația echipei în fața lui Como, evidențiind în special contribuția atacanților la jocul defensiv.

„Atacanții au reușit să le ia mingea adversarilor. Chiar și atunci când am pierdut din intensitatea presingului, organizarea noastră defensivă ne-a ajutat să nu le permitem adversarilor să găsească culoare de pasare. Am reușit să punem în aplicare planul de joc”, a concluzionat antrenorul lui Inter.