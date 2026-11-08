Era aşteptată de toată lumea această confruntare dintre cei doi antrenori tineri şi la modă în Serie A, Cristian Chivu şi Cesc Fabregas. Iar echipa condusă de tehnicianul român a încercat să tranşeze soarta meciului în favoarea sa încă din prima parte a întâlnirii. Pio Esposito a deschis scorul în minutul 12, apoi Marcus Thuram l-a majorat, şapte minute mai târziu. Replica oaspeţilor a venit târziu, prin bara lui Nico Paz, din minutul 83, şi Inter Milano – Como s-a terminat 2-0, scrie News.ro.

După 11 etape, Lazio conduce în Serie A, cu 29 de puncte, urmată de Inter Milano, cu 28 de puncte, şi AS Roma, care are 27 de puncte. AC Milan este a patra, cu 24 de puncte, în timp ce Como ocupă poziţia a 5-a, având 23 de puncte.