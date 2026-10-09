Dar, în încercarea de a pune în aplicare ce văd pe internet, unele femei se pot trezi cu tot soiul de afecțiuni ale pielii. Două studii prezentate recent la Congresul European de Dermatologie atrag atenția asupra informațiilor înșelătoare și a riscurilor folosirii excesive a produselor cosmetice.

Pe rețelele sociale, trendul în frumusețe care adună acum milioane de aprecieri este „glass skin”, adică ten de porțelan.

Emily Burghelea, influencer: „Da, glass skin, toată lumea își dorește tenul acela de porțelan. Tenul întins, foarte luminos, care a plecat din Coreea, acest trend, însă noi trebuie să fim cu băgare de seamă, pentru că tenul coreenilor e extraordinar. Mi-aș dori să am glass skin, nici eu nu am ajuns acolo. Când introducem un produs în rutina noastră, să știm foarte bine ce face, pentru că, dacă nu, îți strică fața, și eu am pățit să adaug un acid care nu mi-a făcut deloc bine, am avut reacții adverse. Erupții urâte, mi s-a înroșit foarte tare pielea”.

Zeci de paciente au ajuns la medicii dermatologi cu afecțiuni ale pielii, în încercarea de a avea un ten perfect. Inclusiv la Congresul European de Dermatologie de la Viena, medicii au discutat serios despre acest fenomen. Au analizat 38 de videoclipuri de pe TikTok în care influencerii recomandau produse coreene de îngrijire a pielii. 95% dintre aceste videoclipuri conțineau cel puțin o afirmație înșelătoare. 84% nu țineau cont de tipul de ten, 45% promovau combinații excesive de produse, iar peste 30% promiteau rezultate imediate.

Dr. Alexandra Popa, dermatolog: „Glass skin e un ideal. În momentul în care punem în practică rutinele pe care le vedem în social media, nu luăm în calcul predispoziția individuală. Riscurile ar fi să agravăm anumite patologii sau să declanșăm diverse iritații ale pielii: dermatite de contact, dermatită periorală. Nu trebuie înțeles de aici că activii pe care îi folosim în rutina de skincare ne fac rău, nu sunt dușmani, ce ne spunea nouă un profesor în facultate e că nu avem boli, avem pacienți, deci fiecare pacient trebuie privit individual și personalizat la nevoile lui”.

În plus, imaginea pe care o admirăm de multe ori în online poate fi rezultatul unor efecte. Aici e capcana despre care avertizează dermatologii: în încercarea de a reproduce ce văd în social media, unele persoane folosesc prea multe produse sau le combină greșit și își afectează bariera naturală de protecție a pielii.