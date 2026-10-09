La fel și presupusul său complice, un fost director al companiei respective, după ce Curtea de Apel le-a respins contestațiile. Între timp, au ieșit la iveală detalii despre acest scandal uriaș de corupție din mediul privat.

Expertul sloven în energie Gregor Hudohmet, arestat de Tribunalul București, la cererea DNA, ar fi pretins, cu ajutorul presupusului său complice Cristian Dragomir, 450.000 de euro plus TVA mită.

Șpaga – susțin anchetatorii – urma să fie plătită sub acoperirea unui comision de succes unei firme terțe. Compania slovenă pe care Hudohmet o reprezintă construiește la Gheorgheni un sistem de baterii de stocare a energiei electrice, iar firma contractoare din România căreia i s-ar fi cerut șpaga urmează să încaseze 27.000.000 de euro.

Judecătorul care a emis mandate de arestare pe numele celor doi suspecți notează că există suspiciunea transmiterii, prin intermediul inculpatului Cristian Dragomir, a unor presiuni.

Sesizați de firma căreia i-ar fi fost cerută mita, procurorii DNA au monitorizat discuțiile purtate de expertul sloven și complicele său român. Anchetatorii susțin că Hudohmet și-ar fi luat măsuri de precauție pentru a nu fi prins. La una dintre întâlniri, slovenul ar fi notat pretențiile sale pe o tabletă, și anume – 2% din valoarea contractului.

Corespondent Știrile ProTV: „Presupusul complice al expertului sloven a demisionat din funcția de director al companiei contractoare, din arestul poliției, însă, chiar și așa, situația lui se complică. Și asta pentru că procurorii DNA ar fi descoperit și îl suspectează acum că ar fi primit mită aproape 1.400.000 de lei de la o altă companie cu care acesta a făcut afaceri.”

Cei doi au contestat, fără succes, arestarea preventivă. Avocații celor doi au refuzat să comenteze acuzațiile și hotărârea Curții de Apel.