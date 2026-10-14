„Am avut prea multă frustrare şi agitaţie, aşa că am pierdut echilibrul, iar după scorul de 2-1 totul a ieşit de sub control”, a declarat Chivu, conform News.ro.

„Suntem conştienţi de ceea ce nu merge în Liga Campionilor. Există ceva care ne urmăreşte şi îmi asum eu primul responsabilitatea… Nu reuşesc să găsesc echilibrul potrivit în anumite meciuri”, a mai spus el.

Cristian Chivu consideră că sunt aspecte care trebuie reevaluate şi afirmă că la meciul cu Club Brugge echipei sale i-a lipsit luciditatea.

„Sunt aspecte care trebuie reevaluate, mai ales în Liga Campionilor: în această competiţie, când eşti condus, este dificil să revii. Trebuie să ne concentrăm pe echilibrul nostru şi să regăsim distanţele potrivite; poate că am fi putut face ceva mai bine în pregătirea meciului. Între Serie A şi Liga Campionilor, totul este diferit în ceea ce priveşte intensitatea şi calitatea tehnică. În următoarele şase meciuri vom încerca să schimbăm cursul lucrurilor”.

„Fără furie şi fără determinare nu se pot realiza reveniri. Vrem să acţionăm mai degrabă decât să reacţionăm; astăzi ne-a lipsit luciditatea şi am avut prea multă agitaţie”, a spus el despre viitor.

Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 4-3, de echipa Club Brugge, în etapa a doua a grupei principale a Ligii Campionilor.