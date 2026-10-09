Uzufructul este un drept întâlnit frecvent în tranzacțiile imobiliare și în situațiile în care o persoană dorește să transmită proprietatea asupra unui bun, dar să își păstreze dreptul de a-l folosi.

Ce este uzufructul și ce presupune

Uzufructul este un drept prin care o persoană poate folosi bunul care aparține altei persoane și poate beneficia de veniturile sau foloasele produse de acel bun, cu obligația de a-i păstra substanța.

Cu alte cuvinte, proprietarul unui bun poate permite unei alte persoane să îl folosească și să beneficieze de el, fără ca aceasta să devină proprietarul bunului. Persoana care are dreptul de uzufruct se numește uzufructuar, iar proprietarul bunului rămâne proprietar, însă are ceea ce se numește nuda proprietate.

De exemplu, proprietarul unei locuințe poate transmite unei alte persoane nuda proprietate, păstrându-și dreptul de uzufruct. În acest caz, proprietarul poate continua să locuiască în casă și să o folosească, deși nu mai deține toate drepturile asupra imobilului.

Uzufructul poate avea ca obiect atât bunuri imobile, cum ar fi o casă sau un teren, cât și bunuri mobile.

Care este diferența dintre uzufruct și proprietate

Dreptul de uzufruct este un drept limitat care permite titularului să folosească un bun imobil precum o casă sau o proprietate care aparține altcuiva.

Această utilizare poate fi făcută pentru o anumită perioadă de timp și în limitele stabilite de lege sau de contractul încheiat între părți.

Persoana care are drept de uzufruct poate să locuiască în imobil, să îl închiriereze sau să îl folosească în alte scopuri, în funcție de condițiile stabilite. El beneficiază de toate veniturile și beneficiile generate de bunul imobil, mai puțin în cazurile în care acesta este distrus sau modificat esențial.

Dreptul de uzufruct poate fi încheiat pe o perioadă determinată sau pe durata vieții uzufructuarului, în cazul unui uzufruct viager. La expirarea termenului sau în cazul decesului acestuia, dreptul de uzufruct încetează, iar proprietarul recuperează drepturile complete asupra imobilului.

Pe de altă parte, dreptul de nudă proprietate prin cumpărare înseamnă că o persoană deține un imobil, dar nu are, pentru moment, dreptul de a-l folosi sau de a beneficia de veniturile produse de acesta.

Pe scurt, proprietatea este împărțită între două persoane. Una are dreptul de nudă proprietate, iar cealaltă are dreptul de uzufruct.

De exemplu, o persoană poate cumpăra nuda proprietate asupra unei case, în timp ce o altă persoană păstrează dreptul de uzufruct. În acest caz, nudul proprietar este proprietarul imobilului, dar nu îl poate folosi atât timp cât există dreptul de uzufruct al celeilalte persoane.

Persoana care are uzufructul poate locui în imobil, îl poate folosi și, în anumite situații, poate obține venituri de pe urma lui, de exemplu prin închiriere. Nudul proprietar nu are aceste drepturi cât timp uzufructul este în vigoare.

Denumirea de „nudă proprietate” vine tocmai de aici: persoana deține proprietatea, dar aceasta este lipsită temporar de dreptul de folosință și de beneficiile care revin uzufructuarului.

Ce drepturi presupune uzufructul

Uzufructul îi oferă unei persoane dreptul de a folosi un bun care aparține altei persoane și de a beneficia de veniturile sau foloasele produse de acel bun. Uzufructuarul poate folosi bunul în condiții asemănătoare proprietarului, însă are obligația de a-i păstra substanța.

Uzufructul poate avea ca obiect atât bunuri imobile, precum case, apartamente sau terenuri, cât și bunuri mobile. Dreptul se extinde și asupra accesoriilor bunului, precum și asupra lucrurilor care se unesc sau se încorporează în acesta.

De exemplu, în cazul unui apartament, persoana care are drept de uzufruct îl poate folosi și poate beneficia de acesta, deși nu este proprietarul imobilului.

Uzufructul poate fi constituit printr-un act juridic, prin uzucapiune sau în alte situații prevăzute de lege. El poate fi acordat numai unei persoane care există la momentul constituirii dreptului.

Când încetează dreptul de uzufruct

Durata uzufructului diferă în funcție de titular. Dacă este acordat unei persoane fizice, poate dura cel mult pe durata vieții acesteia, fiind numit uzufruct viager. Dacă este acordat unei persoane juridice, durata nu poate depăși 30 de ani.

Dacă în actul prin care a fost constituit uzufructul nu este prevăzută durata, legea consideră că acesta este viager în cazul unei persoane fizice și are o durată de 30 de ani în cazul unei persoane juridice.

Așadar, principalele drepturi oferite de uzufruct sunt dreptul de a folosi bunul altuia și dreptul de a beneficia de foloasele acestuia. În același timp, uzufructuarul trebuie să păstreze bunul.

Cine este nudul proprietar

Nudul proprietar este persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui bun, dar nu are, pentru moment, dreptul de a-l folosi sau de a beneficia de veniturile produse de acesta. Aceste drepturi aparțin uzufructuarului, atât timp cât uzufructul este în vigoare.

De exemplu, o persoană poate avea nuda proprietate asupra unei case, în timp ce o altă persoană are drept de uzufruct asupra aceleiași case. În această situație, nudul proprietar este proprietarul imobilului, însă uzufructuarul este cel care îl poate folosi și poate beneficia de el.

Nudul proprietar nu își pierde dreptul de proprietate. Acesta este doar limitat temporar de existența uzufructului. Atunci când uzufructul încetează, nudul proprietar dobândește dreptul deplin asupra bunului, inclusiv dreptul de a-l folosi și de a beneficia de acesta.