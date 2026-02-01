„Vreau să vorbesc despre Novak – cu siguranţă merită ovaţii. Vorbiţi despre cât de uimitoare sunt realizările mele, dar ceea ce faci tu este o sursă de inspiraţie – nu doar pentru jucătorii de tenis, ci pentru sportivii din întreaga lume şi pentru mine. Lucrezi din greu în fiecare zi alături de echipa ta şi îmi place să te văd jucând. A fost o onoare să împart vestiarul şi terenul cu tine. Îţi mulţumesc pentru ceea ce faci, pentru că este cu adevărat o sursă de inspiraţie pentru mine”, a declarat Alcaraz la festivitatea de premiere de la Australian Open.

El i s-a adresat şi lui Rafael Nadal, prezent în tribune. „E un pic ciudat să-l văd pe Rafa [Nadal] în tribune. Cred că e prima dată ca profesionist, pentru că ştiu că m-ai urmărit când aveam 14 sau 15 ani. E o mare onoare să joc în faţa ta. Am avut meciuri grozave pe teren şi a fost o onoare să împart terenul cu tine. Îţi mulţumesc că eşti aici.”

Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie numărul 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns astfel la șapte titluri de Grand Slam în carieră.

