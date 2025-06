Carlos Alcaraz, campion la Roland Garros pentru al doilea an consecutiv. „A trebuit să lupt tot timpul”

Sinner, liderul clasamentului ATP, a condus cu 2-0 la seturi şi a avut trei mingi de meci în setul al patrulea, însă Alcaraz a reuşit să revină şi să se impună după 5 ore şi 29 de minute de joc, în cea mai lungă finală din istoria competiţiei pariziene de la debutul erei Open.

Anterior, cea mai lungă finală de la Roland Garros a fost cea câştigată de suedezul Mats Willaners în 1982, după 4 ore şi 42 de minute, în faţa argentinianului Guillermo Villas.

La 22 de ani, Carlos Alcaraz are acum în palmares 20 de trofee, cinci dintre ele de Grand Slam: două cucerite la Wimbledon (2023, 2024), unul la US Open (2022) şi alte două la Roland Garros (2024, 2025).

Jannik Sinner (23 ani) a cucerit la rândul său trei trofee majore dintr-un total de 19 titluri: două la Australian Open (2024, 2025) şi altul la US Open (2024).

Carlos Alcaraz: „Sunt lovituri pe care nu ştiu cum le-am reuşit”

Carlos Alcaraz a declarat că nu ştie cum a reuşit să producă un nivel de joc atât de ridicat în momentele cheie ale meciului cu Jannik Sinner, relatează L'Equipe.

„Sunt foarte fericit şi mândru de modul în care am gestionat totul astăzi (n.r. - duminică). A fost prima dată când am revenit după două seturi pierdute şi ce ocazie mai bună decât să o fac într-o finală de Grand Slam? Sincer, dacă oamenii pun acest meci pe aceeaşi masă cu cele mai mari finale din istorie, este o onoare. Borg-McEnroe în 1980 sau Federer-Nadal în 2008 (la Wimbledon) fac parte din istorie. Nu sunt în măsură să fac comparaţii şi voi lăsa această discuţie celor care vor să o aibă", a spus Alcaraz.

A trebuit să lupt tot timpul şi să cred tot timpul, a spus spaniolul despre revenirea sa din finală.

„Tot ce a făcut el a fost să aibă lovituri câştigătoare, nu a făcut nicio greşeală. Aşa m-am simţit la începutul setului al treilea, dar am luptat în fiecare minut, iar sprijinul publicului a fost, de asemenea, foarte important pentru a mă ajuta să rămân pe linia de plutire. Fără asta, cred că ar fi fost imposibil să revin. Îmi spun adesea că trebuie să dau totul. Indiferent de etapa în care te afli, nu trebuie să-ţi fie teamă să faci greşeli. Cred că a fost o chestiune de încredere în sine. Probabil de aceea sunt capabil să joc cel mai bun tenis în situaţii dificile. Bineînţeles că am crezut în mine la 5-3 pentru el şi 0-40 pe serviciul meu. Am fost la un singur punct de a pierde, dar de multe ori oamenii revin de la mingi de meci. Am crezut tot timpul, un punct după altul".

„Uneori, nivelul a fost 'indecent'. M-am gândit, ce pot să fac? Se mişca incredibil de bine, lovea fabulos. Mi-a plăcut să am această luptă pe teren, am fost fericit să fiu pe teren cu acest nivel de joc. Cele trei mingi de meci nu au fost grozave. Le-am salvat, dar nu a fost la fel de bine ca în alte momente. Unele lovituri, nu ştiu cum le-am reuşit", a adăugat el.

