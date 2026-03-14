AS Roma a primit aprobarea pentru a-și construi propriul stadion. Cum va arăta arena de un miliard de euro | FOTO

Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”
Război în Iran, ziua 15. SUA trimit încă 5.000 de soldați în Orientul Mijlociu. Trump: ”O să simt în măduva oaselor”

Consiliul oraşului Roma a votat vineri în favoarea proiectului noului stadion pe care AS Roma intenţionează să îl construiască începând cu 2027 în cartierul Pietralata, în nord-estul capitalei italiene, scrie AFP.

Cristian Anton

Un număr de 39 dintre cei 44 de consilieri locali au votat în favoarea ''studiului de fezabilitate tehnică şi economică'' prezentat de clubul AS Roma.

''Suntem cu toţii foarte mulţumiţi, deoarece există o majoritate puternică în favoarea acestui stadion, a declarat primarul Romei, Roberto Gualtieri. Ne putem imagina că lucrările ar putea începe în prima jumătate a anului 2027. L-am putea avea atunci gata să găzduiască meciuri de la EURO 2032''.

Până atunci, într-un proces adesea criticat de cluburile din Serie A Şi prezentat ca un obstacol în calea modernizării unui sistem de stadioane învechit, proiectul are nevoie încă de undă verde din partea diferitelor autorităţi, în special la nivel regional.

Roma împarte Stadio Olimpico cu rivala sa Lazio, dar ambele cluburi îşi doresc propriul stadion de câţiva ani.

Președintele UEFA a calificat drept rușinoasă situația stadioanelor din Italia

Clubul Giallorossi, controlat de familia americană Friedkin, lucrează de câteva luni la un proiect de stadion cu 60.000 de locuri în Pietralata, cu un cost total estimat la un miliard de euro.

Lazio, la rândul său, doreşte să renoveze Stadio Flaminio, cu aproape 25.000 locuri, care a fost abandonat de când echipa de rugby a Italiei a încetat să mai joace acolo meciurile din Turneul celor Şase Naţiuni.

''Lucrăm cu aceeaşi diligenţă la acest proiect'', a asigurat primarul Romei.

Problema stadioanelor italiene este o sursă de tensiune în perioada premergătoare EURO 2032. În luna mai a anului trecut, preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a descris starea stadioanelor italiene drept ''ruşinoasă''.

Italia trebuie să propună cinci locaţii în acest an pentru a găzdui meciurile turneului final din 2032.

Clubul AS Roma este interesat de Radu Drăguşin, fundaşul român al echipei engleze Tottenham Hotspur, scrie La Gazzetta dello Sport, citată de site-ul Football Italia.

Celta Vigo, echipă la care joacă portarul român Ionuţ Radu, o va întâlni pe Olympique Lyon în optimile de finală ale competiţiei de fotbal Europa League, conform tragerii la sorţi efectuate, vineri, la Nyon.

Gruparea italiană AS Roma a fost amendată cu 2 milioane de euro, a anunţat instanţa de control financiar a cluburilor (CFCB) aparţinând UEFA, informează EFE.

