AS Roma a primit aprobarea pentru a-și construi propriul stadion. Cum va arăta arena de un miliard de euro | FOTO

Un număr de 39 dintre cei 44 de consilieri locali au votat în favoarea ''studiului de fezabilitate tehnică şi economică'' prezentat de clubul AS Roma.

''Suntem cu toţii foarte mulţumiţi, deoarece există o majoritate puternică în favoarea acestui stadion, a declarat primarul Romei, Roberto Gualtieri. Ne putem imagina că lucrările ar putea începe în prima jumătate a anului 2027. L-am putea avea atunci gata să găzduiască meciuri de la EURO 2032''.

Până atunci, într-un proces adesea criticat de cluburile din Serie A Şi prezentat ca un obstacol în calea modernizării unui sistem de stadioane învechit, proiectul are nevoie încă de undă verde din partea diferitelor autorităţi, în special la nivel regional.