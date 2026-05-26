Cazul datează din 2019, când femeia a petrecut o săptămână într-un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Corvara, în perioada Crăciunului și a Anului Nou, în Dolomiți. Ea beneficia de o ofertă în care cina era inclusă, însă băuturile se plăteau separat.

Turista a cerut în repetate rânduri apă de la robinet la masă, oferindu-se chiar să plătească pentru ea. Solicitarea i-a fost refuzată, iar în schimb găsea în fiecare seară pe masă o sticlă de apă minerală de 0,75 litri, care costa 7 euro, scrie presa italiană, citată de The Guardian.

Pe durata sejurului, femeia s-a plâns că i-a fost „refuzată constant posibilitatea de a consuma apă de la robinet și a fost obligată în schimb să cumpere apă îmbuteliată”, a relatat Corriere Alto Adige, citând documente din instanță.

Ulterior, femeia a intentat un proces, argumentând că apa este „o resursă naturală și un drept universal al omului” și că „furnizarea gratuită a unei cantități minime vitale este necesară pentru satisfacerea nevoilor esențiale și trebuie garantată”.

Turista considera că apa de la robinet ar trebui să facă parte integrantă din serviciile oferite într-un restaurant sau hotel, „la fel cum găsești un pat cu lenjerie, o cameră încălzită și săpun în baie”. Ea a solicitat despăgubiri în valoare de 2.700 de euro pentru „prejudiciul economic și suferința emoțională”.

Instanțele de fond și de apel i-au respins cererea, iar femeia a făcut recurs la Curtea Supremă de Casație a Italiei. Instanța supremă a confirmat că în Italia nu există nicio lege care să oblige restaurantele sau hotelurile să servească apă de la robinet clienților și a respins definitiv cazul.

În Italia, cererea de apă gratuită de la robinet într-un restaurant este considerată, în general, o încălcare a etichetei, mai ales dacă ospătarul a oferit deja alegerea între apă plată sau minerală îmbuteliată. Totuși, clienții devin din ce în ce mai îndrăzneți în această privință, mulți dorind să evite folosirea plasticului, iar tot mai multe restaurante oferă acum apă filtrată.