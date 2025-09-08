Alcaraz l-a învins pe Sinner în finala US Open. Spaniolul revine pe primul loc mondial la 22 de ani

08-09-2025 | 07:42
Carlos Alcaraz
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câştigat turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala desfăşurată duminică, la New York.

autor
Sabrina Saghin

Prin acest succes, obţinut după două ore şi 42 de minute de joc, în faţa campionului en titre, Alcaraz (22 ani) ca urca pe primul loc în clasamentul mondial publicat luni.

Ibericul şi-a luat astfel revanşa în faţa lui Sinner (24 ani) pentru înfrângerea suferită în finala de la Wimbledon. Alcaraz are acum 10-5 în confruntările cu Sinner.

Alcaraz şi-a trecut în palmares al şaselea său titlu de Mare Şlem din carieră şi al doilea la Flushing Meadows, după cel din 2022. El a mai câştigat în acest an trofeul la Roland Garros, tot după o finală cu Sinner.

De la începutul erei profesioniste, în 1968, niciodată doi jucători nu s-au înfruntat de trei ori în finalele turneulor de Mare Şlem în acelaşi sezon.

Premii și recorduri

Alcaraz, cel mai tânăr lider mondial din istoria clasamentul ATP, după primul titlu de la New York, revine pe primul loc pentru prima oară din septembrie 2023, punând capăt unei serii de 65 de săptămâni în care lider a fost Sinner.

Pentru al doilea an consecutiv, cei doi „lupi tineri” ai circuitului masculin îşi împart cele patru titluri de Mare Şlem ale sezonului, câte două fiecare.

Sinner este cel mai tânăr jucător din era profesionistă care atinge toate cele patru finale de Mare Şlem în cursul aceluiaşi sezon. Doar trei jucători au mai reuşit această performanţă înaintea sa, australianul Rod Laver, elveţianul Roger Federer şi sârbul Novak Djokovic.

Sinner şi Alcaraz sunt primii jucători după australienii Roy Emerson şi Fred Stolle în 1964 care se înfruntă în trei finale de Mare Şlem în acelaşi sezon. Sinner a câştigat titlul la Melbourne după o finală cu germanul Alexander Zverev.

Alcaraz a fost premiat cu un cec de 5 milioane de dolari pentru victorie, iar Sinner s-a ales cu 2,5 milioane.

Donald Trump a devenit primul preşedinte american în exerciţiu după 2000 care asistă la o finală la US Open.

Sursa: Agerpres

