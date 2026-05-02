La debutul în faţa propriilor suporteri, Mirel Rădoi a jucat cu Sorescu şi Maxim titulari, acesta din urmă fiind şi căpitanul echipei. Din păcate, Gaziantep a primit două goluri în prima parte a reprizei întâi şi Beşiktaş a intrat în avantaj la pauză. Marctori au fost Tiago Djalo, în minutul 7, şi Kristjan Asllani, minutul 22, din penalti.

În repriza secundă Rădoi l-a aruncat în luptă şi pe Drăguş, dar scorul nu s-a mai modificat, chiar dacă Drăguş a avut un gol anulat, în minutul 89.

S-a terminat 0-2, a doua înfrângere consecutivă a lui Rădoi la Gaziantep, care e a zecea în clasament, cu 37 de puncte. Beşiktaş e pe locul 4, cu 59 de puncte.

Deian Sorescu a fost integralist, Alexandru Maxim a ieşit în minutul 87 şi a avut cea mai mare notă a echipei sale, 7,2, în timp ce Denis Drăguş a intrat în minutul 66.

Mirel Rădoi a avut un debut teribil în Turcia, la Gaziantep. Echipa turcă condusă de antrenorul român, a pierdut sâmbăta trecută, în deplasare, scor 0-3, în faţa formaţiei Eyupspor, în etapa a 31-a din campionatul turc, Super Lig.