Lucrări de pictură, grafică și sculptură pot fi văzute în cadrul expoziției RO.

Radu A. Pircă, istoric și colecționar de artă: „Este un proiect care aduce artiști aparținând mai puțin majorității românești și mai ales insistând pe diverse grupuri etnice. Unii dintre artiști din acest grup se definesc în primul rând prin identitatea lor, macedoneană, maghiară, armeană.”

Ovidiu Panighianț, artist și curator: „Avem și tineri promițători care expun alături de noi. Dezvoltăm treaba asta mai departe, nu numai pe partea de identitate etnică.”

Privirile celor prezenți au rămas ațintite pe culori, unele pastelate, altele vibrante, pe forme, dar și pe detalii care spun mai mult decât cuvintele.

Femeie: „Mă simt mai bine după ce văd ceva frumos. Culorile mă atrag în primul rând. Dacă îmi plac culorile, nici nu încerc să înțeleg, doar starea sufletească o percep.”

Bărbat: „Mi-a plăcut inima de gheață, nu știu dacă ați văzut-o.”

Anaid Tavitian, teatrolog: „Mie îmi transmit aceste tablouri o stare de bine, de luminozitate, de echilibru.”

Expoziția poate fi văzută la Muzeul de Artă din Constanța până pe 8 mai.