Viața lui Adrian Mutu, spusă ca niciodată până acum, în miniseria „Il Fenomeno” - Exclusiv pe VOYO

Adrian Mutu devine personajul principal al unei miniserii documentare, care va fi lansată marți, de la ora 21, exclusiv pe VOYO.

"Il Fenomeno – Povestea unui Superstar" urmărește parcursul unuia dintre cei mai controversați și talentați fotbaliști români — de la ascensiune, la momentele de criză și până la reconstrucția personală.

În fiecare marţi, pe platforma VOYO va fi lansat un nou capitol.

Filmat timp de un an și jumătate în România, Italia și Anglia, documentarul depășește cadrul unei simple povești despre fotbal. Oferă o perspectivă a unui drum marcat de alegeri şi consecințe.

Printr-o abordare cinematografică și interviuri în premieră cu membrii familiei și apropiații lui Adrian Mutu, miniseria conturează un portret complet al sportivului — dincolo de teren, de cifre și controverse.

Remus ACHIM - Regizorul Documentarului: ”Eu am făcut cu Adrian Mutu aceleaşi întrebări de interviu, de vreo 5, 6 ori. Aceleaşi intreberi în locuri diferite, în momente diferete în zile diferite. Uneori chiar şi în ani diferiţi pentru că mă interesa ca el să răspundă, nu cum vreau eu, nu cum vrea el nu cum a obişnuit presa, ci să găsesc adevărul să găsesc sinteză. Tatăl lui a vorbit pentru prima dată în acest film despre copilăria lui Adi, despre momentul Chelsea, despre căsătoriile lui Adi”.

Documentarul aduce în prim-plan și vocile unor nume mari din fotbalul românesc și internațional.

Gheorghe Hagi vorbește despre talentul uriaș al lui Mutu, Prandelli antrenorul care l-a modelat rememorează perioada de la Parma, iar Francesco Totti şi Wesley Sneijder povestesc despre Mutu, ca adversar.

Cele patru episoade — "Superstarul Rebel", "Dincolo de Teren", "Cădere Liberă" și "Împăcat cu Drumul" — urmăresc un traseu complet: succes, prăbușire și, în final, maturizarea care l-a adus pe Adrian Mutu în rolul de antrenor.

Primul episod este disponibil din 2 decembrie pe VOYO ,de la ora 21:00, iar în fiecare marți va fi lansat un nou capitol al miniseriei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













