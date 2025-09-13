Accidentare îngrozitoare în campionatul Belgiei pentru fostul dinamovist Josue Homawoo, după doar 10 secunde de joc

13-09-2025 | 15:21
Josue Homawoo
Fostul jucător dinamovist Josue Homawoo s-a accidentat grav la un duel aerian vineri seară, la meciul dintre echipa sa, Standard Liege, şi FC Malines, din campionatul Belgiei.

 

Cristian Anton

După doar zece secunde de joc, Homawoo a avut un duel aerian cu Bafdili. Fundaşul echipei FC Malines l-a lovit violent în cap pe adversarul său, care a căzut la pământ.

După cum a declarat antrenorul Vincent Euvrard în conferinţa de presă de după meci, fundaşul său, care a fost scos de pe teren cu targa, a suferit o comoţie cerebrală şi a avut o criză de epilepsie.

Sâmbătă dimineaţă, Standard a dat veşti despre jucătorul său.

Mesaj de la Dinamo: ”Rămâi sănătos și puternic”

„Josué Homawoo se află la urgenţele CHU din Liège, unde va rămâne sub observaţie cel puţin până mâine. Primele examinări sunt liniştitoare şi nu au evidenţiat nicio leziune sau hematom la nivelul craniului şi al coloanei cervicale. În următoarele zile vor fi efectuate examinări suplimentare”, scrie clubul din Liège pe site-ul său.

Durata indisponibilităţii sale va fi evaluată în următoarele ore şi zile.

Şi clubul Dinamo a transmis un mesaj de încurajare pentru jucătorul togolez, care a jucat la dinamovişti în perioada 2023/2025.

