Moment emoționant la JO. O jucătoare și-a scos în brațe de pe teren adversara accidentată. Ambele joacă în România | VIDEO

Brazilia conducea deja cu zece goluri în ultimul meci de handbal feminin din Grupa B a Turului Preliminar, când căpitanul Angolei, Albertina Kassoma, a căzut după ce a ratat o lovitură.

Kassoma, care joacă şi ea în România, la Rapid Bucureşti, a rămas pe parchet şi a primit îngrijiri medicale pentru genunchiul accidentat.

This is what we love about the Olympics ❤️

Injured handballer Albertina Kassoma is carried off the field by her opponent, Tamires Araujo Frossard ???? pic.twitter.com/BiCliERh1o