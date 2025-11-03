A murit Constantin Zamfir, fostul mare jucător al Stelei. Avea 74 de ani

03-11-2025 | 12:54
Constantin Zamfir

Fostul internaţional Constantin Zamfir, care a jucat timp de cinci sezoane la echipa de fotbal Steaua, între 1975 şi 1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, a anunţat, luni, Clubul Sportiv al Armatei, pe pagina sa de Facebook.

Născut pe 15 mai 1951 la Godeasca (judeţul Giurgiu), Zamfir a jucat pentru Steaua în 109 meciuri şi a marcat de 21 de ori.

Extremă stânga, Constantin Zamfir a cucerit în Ghencea două titluri de campion şi două Cupe ale României. A strâns 12 selecţii şi în naţionala României şi a marcat un gol.

''Puţini fotbalişti am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calităţi precum Zamfir'', îl caracteriza Emeric Ienei, fostul său antrenor, potrivit sursei menţionate.

În memoria lui Constantin Zamfir, toate meciurile etapei a 16-a din Superliga României vor fi precedate de un moment de reculegere, a precizat Liga Profesionistă de Fotbal, notează Agerpres.

fotbalist decedat
Tragedie în Timișoara: Fotbalistul Caius Lungu a murit la 36 de ani, în urma unui infarct suferit pe stradă

