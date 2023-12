2023, an dificil pentru Simona Halep, după ce a fost suspendată patru ani şi aşteaptă judecata TAS

În 2022, la 21 octombrie, sportiva din Constanţa anunţa că a fost depistată pozitiv cu roxadustat.

Şi ca şi cum nu ar fi fost de ajuns, la 19 mai în acest an apare o nouă acuzaţie: încălcare a regulamentului antidoping, din cauza “neregulilor în paşaportul său biologic”.

Acuzaţia suplimentară, constând în neregulile din paşaportul biologic, s-a bazat pe o evaluare a profilului ABP al Simonei Halep de către un grup independent de experţi ABP. Această acuzaţie este separată şi în plus faţă de cea legată de Roxadustat, din august 2022, care a atras suspendarea provizorie iniţială a Simonei Halep.

La sfârşitul lunii iunie, ea a fost audiată la Londra în acest caz de dopaj, ea prezentându-şi argumentele timp de două zile.

În 21 august, Simona părăseşte clasamentul WTA, după ce aproape zece ani a fost în top.

Dar decizia şocantă apare la 12 septembrie, când Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP). Imediat Simona Halep a anunţat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a publicat decizia integrală a tribunalului independent Sport Resolutions în cazul Simona Halep, documentul fiind redactat acolo unde a fost necesar pentru a proteja informaţiile personale de sănătate.

Între altele, se menţionează că fizioterapeuta Candice Gothier este cea care i-a dat sportivei suplimentul contaminat. Halep s-a consultat şi cu antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, care a spus că suplimentul poate fi folosite în siguranţă, deoarece pe etichetă nu figurau substanţe interzise şi nu părea a fi riscant.

Aşa cum a anunţat, Simona a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, în 24 octombrie, iar după lungi tergiversări, TAS a anunţat că acest caz va fi analizat în perioada 7-9 februarie 2024.

În 15 decembrie, într-un interviu pentru Euronews, Simona recunoaşte că a avut un şoc când a fost testată pozitiv şi reiterează faptul că este nevinovată.

Tot atunci, ea anunţă că nu mai colaborează cu Academia Mouratoglou şi că au trecut mai multe luni de când a vorbit ultima dată cu Patrick Mouratoglou.

„Sunt victima unei nedreptăţi. Aştept deja de mai mult de un an. Nu am dormit bine majoritatea timpului. Sunt o persoană emotivă şi înainte de fiecare meci eram stresată şi simţeam asta în stomac. În acest an fiecare zi a fost aşa. Visul meu este să revin, indiferent de vârstă, pentru că vreau să fiu pe teren şi să decid eu cum îmi închei cariera în tenis. Cred că merit asta, după munca depusă toată viaţa şi sacrificiile făcute pentru tenis. Ar fi un dezastru să stau patru ani departe de tenis. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta. Sunt pregătită de luptă. Nu renunţ uşor”, a afirmat Halep la finalul acestei luni, într-un interviu pentru Paris Match.

