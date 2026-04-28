Cea mai veche companie de armament din Europa, interesată de banii României din SAFE. Ce cere Guvernului

Compania Beretta, cel mai vechi producător european de armament individual, cu produse în dotarea a peste 60 de state NATO şi state aliate, e interesată de investițiile României prin programul SAFE.

Beretta solicită în mod formal Ministerului Apărării Naţionale din România desfăşurarea unui proces de selecţie transparent, competitiv şi riguros din punct de vedere tehnic, înainte de adoptarea oricărei decizii de achiziţie sau angajarea oricărui fond european. „Alocarea de fonduri UE unui program care replică dependenţele tehnologice externe ar contrazice scopul explicit al instrumentului şi ar expune România la aceleaşi vulnerabilităţi strategice - dependenţe de autorizare a exportului, riscuri ale lanţului de aprovizionare şi control al unor terţe ţări asupra platformelor critice - pe care SAFE a fost conceput să le elimine”, arată compania. Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de reprezentanţii Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A, regulamentul SAFE a intrat în vigoare la 29 mai 2025. România a obţinut ulterior o alocare de 16,7 miliarde de euro în împrumuturi SAFE şi a adoptat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 62/2025 la 20 noiembrie 2025, pentru a stabili cadrul juridic şi procedural naţional de implementare a programului. Au trecut 11 luni de la intrarea în vigoare a cadrului SAFE, timp suficient pentru o evaluare temeinică, competitivă şi comparativă a tuturor opţiunilor disponibile. „Totuşi, nicio procedură competitivă formală nu a fost iniţiată. Beretta a primit Cererea de Informaţii (RFI) a României anterior adoptării OUG nr. 62/2025, care stabileşte cadrul juridic şi financiar specific ce guvernează această achiziţie. De la intrarea în vigoare a OUG 62/2025, compania nu a mai primit nicio comunicare directă din partea autorităţilor române competente şi nici nu a fost informată oficial prin canalele instituţionale italiene. Această tăcere nu este doar o anomalie procedurală: OUG 62/2025 în sine, alături de Regulamentul UE SAFE, impune în mod explicit ca achiziţiile finanţate în cadrul acestui instrument să se desfăşoare prin proceduri transparente, competitive şi fundamentate tehnic”, scrie în comunicat. Citește și Ce s-a întâmplat cu finanțele statului în cele trei luni fără buget. Concluziile Ministerului de Finanțe Conform sursei citate, aceste obligaţii nu au fost îndeplinite. Ca urmare, propunerea Beretta a fost elaborată fără acces la cerinţele tehnice şi de reglementare finale stabilite prin OUG 62/2025 şi nu poate fi considerată completă. Evaluarea ei în forma actuală - sau continuarea procesului către o decizie de achiziţie fără a permite depunerea unei oferte complete - ar fi incompatibilă cu principiile transparenţei, proporţionalităţii şi egalităţii de tratament prevăzute atât de OUG 62/2025, cât şi de Regulamentul UE SAFE (UE) 2025/1106.

Berreta cere transparență din partea guvernului României „Beretta solicită în mod formal autorităţilor române să furnizeze specificaţiile complete stabilite prin OUG 62/2025 şi să permită tuturor producătorilor europeni interesaţi să depună propuneri tehnice şi industriale complete, înainte de efectuarea oricărei evaluări”, se arată în comunicat. Potrivit documentului, fiecare sistem oferit de Beretta în cadrul acestui program este pe deplin eligibil conform Regulamentului UE 2025/1106 (SAFE) şi omologat NATO conform standardelor STANAG relevante. Toate platformele sunt în serviciu activ în forţele armate ale statelor membre NATO şi validate operaţional în cele mai exigente condiţii. Produsele şi lanţul de aprovizionare Beretta sunt stabilite integral în cadrul Uniunii Europene, asigurând conformitatea cu cerinţa Regulamentului SAFE potrivit căreia cel mult 35% din costurile componentelor pot proveni din afara UE, SEE-AELS sau Ucraina.

Ce ar putea oferi Berreta României „Propunerea Beretta este structurată pentru a livra o capacitate suverană românească autentică şi pe termen lung: - producţie locală imediată în România a tuturor configuraţiilor solicitate de Guvern, inclusiv puşti de asalt de 5,56 mm, lansatoare de grenade de 40 mm şi pistoale de 9 mm; - localizare progresivă a mitralierelor uşore de 5,56 mm, a mitralierelor de uz general de 7,62 mm şi a sistemelor de lunetă de 7,62 mm; - transfer integral de tehnologie, documentaţie tehnică, date de proces, echipamente industriale şi programe avansate de formare - asigurând că România păstrează capacitatea de producţie şi întreţinere autonomă, fără dependenţă de vreo licenţă străină sau de un regim de autorizare a exportului; - parteneriate industriale cu producători români şi programe structurate de perfecţionare a forţei de muncă, aliniate obiectivelor naţionale de angajare şi dezvoltare a capacităţilor”, scrie în comunicat. Reprezentanţii companiei afirmă că toate livrările propuse sunt compatibile cu termenele solicitate de Programul SAFE. Infrastructura industrială consacrată a Beretta, lanţurile de aprovizionare europene şi zecile de ani de experienţă în producţie la standarde NATO oferă României o cale rapidă, fiabilă şi pe deplin conformă SAFE către operabilitate. Aceştia atrag atenţia că „propunerile non-europene nu pot oferi autonomia pe care SAFE a fost conceput să o construiască”. La mijlocul lunii aprilie 2026, SIG Sauer - o companie cu sediul şi controlul în Statele Unite, cu producţia concentrată acolo - şi-a anunţat public candidatura pentru programul de armament individual al României finanţat prin SAFE. CEO-ul său a vizitat România şi a prezentat o propunere privind crearea unei filiale şi producţie locală parţială. „Beretta nu contestă capacităţile tehnice ale SIG Sauer. Cu toate acestea, compania consideră că autorităţile române şi Comisia Europeană trebuie să evalueze cu atenţie dacă o astfel de propunere satisface cu adevărat obiectivele strategice şi juridice ale Regulamentului SAFE”, adaugă reprezentanţii companiei. Potrivit sursei citate, programul SAFE reprezintă cel mai important angajament de resurse financiare ale UE pentru apărare din istoria Uniunii. Scopul său declarat este consolidarea Bazei Industriale şi Tehnologice Europene de Apărare, promovarea unor lanţuri de aprovizionare europene reziliente şi construirea unei independenţe strategice autentice. Conform acestora, Beretta rămâne pe deplin disponibilă să prezinte în mod formal propunerea sa completă Ministerului Apărării Naţionale din România, autorităţilor competente de achiziţii şi tehnice, precum şi oricărei instituţii europene relevante, la cea mai timpurie oportunitate. Grupul este, de asemenea, pregătit să colaboreze cu guvernul italian şi cu Comisia Europeană pentru a susţine desfăşurarea corectă şi legală a acestui proces. „România merită un program de apărare construit pe rigoare tehnică, parteneriat industrial autentic şi capacitate suverană pe termen lung. Beretta este angajată să ofere exact acest lucru şi invită autorităţile române să se asigure că toţi producătorii europeni au oportunitatea de a concura în condiţii egale, înainte ca această decizie să fie luată”, scrie în comunicat. Înfiinţată în 1526, Beretta este cel mai vechi producător activ de arme de foc din lume şi o piatră de temelie a bazei industriale de apărare a Europei. Produsele sale sunt în dotarea forţelor armate din peste 60 de ţări, inclusiv majoritatea membrilor NATO. Toată producţia, lanţurile de aprovizionare şi autoritatea de proiectare ale Beretta sunt stabilite în cadrul Uniunii Europene. Beretta are sediul în Gardone Val Trompia, Italia.

Sursa: Agerpres