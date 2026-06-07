Şoferul în vârstă de 73 de ani, din judeţul Dolj, a fost înregistrat de aparatul radar, duminică, în jurul orelor prânzului, în timp ce conducea cu viteza de 172 km/h pe varianta ocolitoare - VO 66 B, în municipiul Târgu Jiu.

El a rămas fără permis pentru 120 de zile şi are de plătit o amendă contravenţională de peste 4000 de lei.

„Întrucât sectorul de drum respectiv este prevăzut cu limita maximă de viteză de 90 km/h, conducătorul auto a depăşit viteza legală cu 82 km/h. Pentru abaterea constatată, poliţiştii au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 4.050 de lei, conform prevederilor legale în vigoare. Totodată, ca măsură complementară, a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile”, informează, oficialii Poliţiei judeţului Gorj, potrivit News.ro.

Aceştia reamintesc şoferilor că respectarea limitelor de viteză stabilite prin lege reprezintă una dintre principalele condiţii pentru prevenirea accidentelor rutiere şi pentru siguranţa tuturor participanţilor la trafic.