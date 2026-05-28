„Lărgirea drumului, consolidarea versanţilor, manevrarea utilajelor sunt tot atâtea provocări, şi din partea constructorului, dar şi din partea administraţiei. Acest drum, odată finalizat, va deschide noi oportunităţi, nu doar pentru tranzit, ci şi pentru dezvoltarea zonei, una cu un potenţial turistic, dar şi atragerea de investitori care, automat, generează locuri de muncă, creşterea calităţii vieţii şi o mai bună perspectivă pentru locuitorii din comuna Petriş, care văd pot avea condiţii moderne şi acasă”, afirmă Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Investiţia prevede modernizarea unui tronson de 17 kilometri de drum, dintre care 13 kilometri în judeţul Hunedoara şi patru kilometri în judeţul Arad. Valoarea totală a proiectului este de 42 de milioane de euro, din care 34 de milioane de euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene.

Potrivit autorităţilor judeţene, pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cubi de betoane şi aproximativ 600 de tone de armătură. De asemenea, se vor realiza 21 de platforme de încrucişare amplasate una faţă de alta la o distanţă de 200-300 de metri, în funcţie de posibilităţile din teren, pentru a nu bloca traficul, dat fiind terasamentul îngust al dumului.

„Lucrările de modernizare aferente drumului impun realizarea mai multor tipuri de lucrări de consolidare: tronsoane de zid de sprijin în lungime de 2.565 de metri, tronsoane de fundaţii continue, în lungime totală de 1874 de metri şi lucrări de consolidare cu piloţi foraţi, pentru consolidarea versantului şi implicit a corpului drumului”, precizează autorităţile judeţene.

Când ar putea fi deschis drumul

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028.Lucrările de pe tronsonul aflat în judeţul Hunedoara vizează refacerea structurii rutiere pe cei 13 kilometri, amenajarea a 16 intersecţii cu drumuri laterale, realizarea sistemelor de scurgere a apelor pluviale, reparaţii la cele patru poduri, construirea a 23 de ziduri de protecţie şi amenajarea a 29 de accese la proprietăţi.

Potrivit presei locale, drumul montan va avea două benzi de circulaţie şi este propus ca o soluţie de revitalizare a Ţării Zarandului, o zonă atractivă datorită staţiunii termale Vaţa de Sus şi Văii Crişului Alb.

Supranumit „Drumul Regelui”, DJ 707 este un traseu istoric din Munţii Zarandului, care leagă staţiunea Vaţa de Jos, din judeţul Hunedoara, de comuna Petriş, din judeţul Arad şi de Castelul Săvârşin, reprezentând o scurtătură montană importantă între cele două judeţe şi fiind la aproape o mie de metri altitudine.

Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Judeţene Arad şi Hunedoara.Drumul forestier ar fi fost supranumit „Drumul Regelui” pentru că ar fi fost folosit în perioada interbelică de Familia Regală a României ca rută de tranzit între Castelul de la Săvârşin şi staţiunea Vaţa Băi.